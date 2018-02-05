Seren Serengil cezaevinden çıktı ilk açıklama!

Gülben Ergen'in şikayeti üzerine, hakkında verilen tedbir kararına uymadığı gerekçesi ile 3 günlük zorlama hapsine çarptırılan Seren Serengil sabah saatlerinde cezaevinden çıktı. Serengil, cezaevinden çıkar çıkmaz Cengiz Semercioğlu ile birlikte sundukları Duymayan Kalmasın programına katıldı.

Serengil canlı yayında şunları söyledi:

"Zorlu bi süreçti. İnsanın özgürlüğü o kadar önemli ki... O üç gün bana üç yıl gibi geldi. Müebbet yatan kişilerle aynı yerdeydim. Bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir kişi bile bu kararın yanında olmadı. Büyük bir oyunun içerisinde bulundum. Cezaevine girmenin neresi şov olabilir."

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