Serel Yereli'nin yarı çıplak pozu ortalığı karıştırdı! Gözlerim açık ama...

Kanal D ekranlarının bir döneme damga vuran dizisi 'Bodrum Masalı'ndaki 'Alara' karakteri ile ünlenen, ardından ekranlara veda edip yurt dışına müzik eğitimi almaya giden Serel Yeleli, sosyal medya hesabındaki cesur paylaşımlarıyla yine çok konuşuldu. Yeleli'nin yarı çıplak fotoğraflarını gören takipçileri şaşkınlıklarını gizleyemediler.
İşte O Fotoğraf: Daha önce adı ünlü popçu Serdar Ortaç'la da anılan 23 yaşındaki güzel isim, iç çamaşırıyla poz verdiği kareye "Gözlerim açıktı ama görüşüm bulanıktı" notunu düştü. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Bir takipçisinin bakirelik sorununa "Evet desem inanacak mısın sadece soruyorum" ifadeleriyle yanıt veren Yeleli, "Lezbiyen bir ilişki yaşar mısın?" sorusuna ise "Yalan yok" diyerek şu yanıtı vermişti;
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