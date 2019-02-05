Serel Yereli'nin yarı çıplak pozu ortalığı karıştırdı! Gözlerim açık ama...

Şu sıralar eğitimi için yurt dışına yerleşen ünlü oyuncu ve şarkıcı Serel Yeleli, iç çamaşırlı yarı çıplak fotoğrafını paylaşınca yine sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı.

Serel Yereli'nin yarı çıplak pozu ortalığı karıştırdı! Gözlerim açık ama...

Kanal D ekranlarının bir döneme damga vuran dizisi 'Bodrum Masalı'ndaki 'Alara' karakteri ile ünlenen, ardından ekranlara veda edip yurt dışına müzik eğitimi almaya giden Serel Yeleli, sosyal medya hesabındaki cesur paylaşımlarıyla yine çok konuşuldu. Yeleli'nin yarı çıplak fotoğraflarını gören takipçileri şaşkınlıklarını gizleyemediler.

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Serel Yereli'nin yarı çıplak pozu ortalığı karıştırdı! Gözlerim açık ama...

İşte O Fotoğraf: Daha önce adı ünlü popçu Serdar Ortaç'la da anılan 23 yaşındaki güzel isim, iç çamaşırıyla poz verdiği kareye "Gözlerim açıktı ama görüşüm bulanıktı" notunu düştü. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

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Serel Yereli'nin yarı çıplak pozu ortalığı karıştırdı! Gözlerim açık ama...

Yeleli daha önce de Instagram hesabından takipçilerinin 2018 yılı ilgili sorularını yanıtlamış ve takipçilerinin "Lezbiyen bir ilişki yaşar mısın?" ve "Bakiremisin?" sorusuna çok konuşulacak yanıtlar vermişti.

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Serel Yereli'nin yarı çıplak pozu ortalığı karıştırdı! Gözlerim açık ama...

Bir takipçisinin bakirelik sorununa "Evet desem inanacak mısın sadece soruyorum" ifadeleriyle yanıt veren Yeleli, "Lezbiyen bir ilişki yaşar mısın?" sorusuna ise "Yalan yok" diyerek şu yanıtı vermişti;

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