Serel Yereli'nin yarı çıplak pozu ortalığı karıştırdı! Gözlerim açık ama...

Şu sıralar eğitimi için yurt dışına yerleşen ünlü oyuncu ve şarkıcı Serel Yeleli, iç çamaşırlı yarı çıplak fotoğrafını paylaşınca yine sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı.

Kanal D ekranlarının bir döneme damga vuran dizisi 'Bodrum Masalı'ndaki 'Alara' karakteri ile ünlenen, ardından ekranlara veda edip yurt dışına müzik eğitimi almaya giden Serel Yeleli, sosyal medya hesabındaki cesur paylaşımlarıyla yine çok konuşuldu. Yeleli'nin yarı çıplak fotoğraflarını gören takipçileri şaşkınlıklarını gizleyemediler. Twitter

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İşte O Fotoğraf: Daha önce adı ünlü popçu Serdar Ortaç'la da anılan 23 yaşındaki güzel isim, iç çamaşırıyla poz verdiği kareye "Gözlerim açıktı ama görüşüm bulanıktı" notunu düştü. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Twitter

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Yeleli daha önce de Instagram hesabından takipçilerinin 2018 yılı ilgili sorularını yanıtlamış ve takipçilerinin "Lezbiyen bir ilişki yaşar mısın?" ve "Bakiremisin?" sorusuna çok konuşulacak yanıtlar vermişti. Twitter

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