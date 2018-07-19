Serel Yereli yine rahat durmadı çırılçıplak fotoğrafını paylaştı

Daha önce Bodrum Masalı adlı dizide rol alan ve oyunculuğundan çok sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı cüretkar pozlarıyla sık sık magazin sayfalarını süsleyen genç oyuncu Serel Yereli, yine rahat durmadı. Kapının arkasında çıplak poz veren Serel Yereli, paylaştığı bu fotoğrafla tartışma yarattı.

Bodrum Masalı adlı dizide yıldızı parlayan Serel Yereli, Alara karakteriyle dikkat çekmişti. Dizinin zengin ama mutsuz kızını başarıyla canlandıran Serel Yereli, bu dizi ekrana veda ettikten sonra bavulunu toplayıp yurtdışına gitmişti. Öyle ki oyunculuğu bıraktığını da bir gün tesadüfen kendisini görüntüleyen paparazziler aracılığıyla duyurdu. Nişantaşı'nda arkadaşlarıyla birlikte görüntülenen Serel Yereli "Artık beni çekmenize gerek yok. Oyunculuğu bıraktım" demişti.