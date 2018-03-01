Serel Yereli, oyunculuğu bıraktı öğrenci oldu

Herkes o dizinin bitiminde yeni bir yapımda rol alacağını düşünürken o hayatına bambaşka bir yön verdi.

Serel Yereli, oyunculuğu bıraktı öğrenci oldu

Herkes o dizinin bitiminde yeni bir yapımda rol alacağını düşünürken o hayatına bambaşka bir yön verdi. Bodrum Masalı adlı dizide yıldızı parlayan Serel Yereli, Alara karakteriyle dikkat çekmişti. Dizinin zengin ama mutsuz kızını başarıyla canlandıran Serel Yereli, bu dizi ekrana veda ettikten sonra bavulunu toplayıp yurtdışına gitti. Öyle ki oyunculuğu bıraktığını da bir gün tesadüfen kendisini görüntüleyen paparazziler aracılığıyla duyurdu. Nişantaşı'nda arkadaşlarıyla birlikte görüntülenen Serel Yereli "Artık beni çekmenize gerek yok. Oyunculuğu bıraktım" dedi.

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Serel Yereli, oyunculuğu bıraktı öğrenci oldu

Serel Yereli, şimdi Londra'da müzik alanında eğitim görüyor. Boş zamanlarında da Fransa, Danimarka, İtalya gibi Avrupa ülkelerini geziyor. İşte genç oyuncunun Instagram'daki kendi paylaşımlarıyla öğrencilik hayatından kesitler...

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Serel Yereli, oyunculuğu bıraktı öğrenci oldu

Herkes o dizinin bitiminde yeni bir yapımda rol alacağını düşünürken o hayatına bambaşka bir yön verdi. Bodrum Masalı adlı dizide yıldızı parlayan Serel Yereli, Alara karakteriyle dikkat çekmişti. Dizinin zengin ama mutsuz kızını başarıyla canlandıran Serel Yereli, bu dizi ekrana veda ettikten sonra bavulunu toplayıp yurtdışına gitti. Öyle ki oyunculuğu bıraktığını da bir gün tesadüfen kendisini görüntüleyen paparazziler aracılığıyla duyurdu. Nişantaşı'nda arkadaşlarıyla birlikte görüntülenen Serel Yereli "Artık beni çekmenize gerek yok. Oyunculuğu bıraktım" dedi.

316
Serel Yereli, oyunculuğu bıraktı öğrenci oldu

Serel Yereli, şimdi Londra'da müzik alanında eğitim görüyor. Boş zamanlarında da Fransa, Danimarka, İtalya gibi Avrupa ülkelerini geziyor. İşte genç oyuncunun Instagram'daki kendi paylaşımlarıyla öğrencilik hayatından kesitler...

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