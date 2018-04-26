Serel Yereli kimdir soyundu uzandı bir de fotoğraf attı ortalık karıştı!

Serel Yereli kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve Serel Yereli'nin annesi babası kim merak konusu oldu. Yurtdışında olan ve Bodrum Masalı ile adını duyuran Serel Yereli üstsüz fotoğraflarını instagram'da paylaşında olay oldu.

Serel Yereli kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve Serel Yereli'nin annesi babası kim soruları merak konusu oldu. Bodrum Masalı ile adını geniş kitlelere duyuran güzel oyuncu Serel Yereli'nin son paylaşımı kriz yarattı. Yurtdışında tatilde olan Serel Yereli üstsüz fotoğraflarını instagram'da paylaşım altına 'Çok sıcaktı soyunduk, Yaşasın ÖzgürAvrupa yazdı. Takipçilerinin tepksine neden bu paylaşıma en büyük tepkiyi Demet Akaln gösterdi. Twitter

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Bodrum Masalı adlı dizide yıldızı parlayan Serel Yereli, Alara karakteriyle dikkat çekmişti. Dizinin zengin ama mutsuz kızını başarıyla canlandıran Serel Yereli, bu dizi ekrana veda ettikten sonra bavulunu toplayıp yurtdışına gitti. Öyle ki oyunculuğu bıraktığını da bir gün tesadüfen kendisini görüntüleyen paparazziler aracılığıyla duyurdu. Nişantaşı'nda arkadaşlarıyla birlikte görüntülenen Serel Yereli "Artık beni çekmenize gerek yok. Oyunculuğu bıraktım" dedi. Twitter

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Daha önce sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı cesur fotoğraflarıyla birçok kez magazin sayfalarını süsleyen 22 yaşındaki genç oyuncu Serel Yereli, şimdi Londra'da müzik alanında eğitim görüyor. Boş zamanlarında da Fransa, Danimarka, İtalya gibi Avrupa ülkelerini geziyor. Uzun zamandır sesi soluğu çıkmayan Serel Yereli, yine çıplak paylaştığı fotoğrafla gündem oldu. Twitter

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