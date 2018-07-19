Serel Yereli kimdir aslen nereli Instagram çıplak pozu olay oldu

Tam adı Buse Serel Yereli olan genç oyuncu, 19 Nisan 1995 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Instagram paylaşımları ile adından söz ettiren Serel Yereli'nin en büyük destekçisi yine annesi ve babası.

Küçük yaşlarından itibaren müziğe son derece ilgili olan ve bu anlamda kendisini geliştirme yoluna giden Yereli, şarkı söylemeye 4 yaşında başlamıştır. aynı zamanda oyunculuk ve tiyatro konularına da son derece ilgilidir. Hal böyle olunca sanata son derece ilgi duymaktadır.

Küçük yaşlarda iken Bilim Çocuk Şenliği kapsamında Uzay Gemisi Projesi kapsamında yaptığı çalışma ile TUBİTAK tarafından ödül almıştır. Kendisini sanata daha çok yakın gören Serel Yereli, tiyatro anlamında ileri gidebilmek adına eğitimini de bu alana kaydırmayı seçmiştir. Hali hazırda Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü öğrencisidir.

Serel Yereli, eğitim hayatı devam etme aşamasında iken 2012 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katılmıştır. Yarışmada söylediği şarkıya hiçbir jüri dönmemiştir ancak güzelliği ile yarışmanın en çok ilgi gören isimlerinden birisi olarak da dikkatleri çekmeyi başarmıştır.

4 DİL BİLİYOR; Craft Atölye bünyesinde oyunculuk eğitimleri de alan Yereli, son olarak Bahar Kerimoğlu tarafından oyunculuk adına eğitilmiştir. Buse Serel Yereli İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca olmak üzere tam 4 dil bilmektedir.

Londra'da müzikal oyunculuk eğitimine ortaokul yıllarında başlayan güzel oyuncu Grease, Mamma Mia, Bruleskue müzikallerinde başrol olarak yer almıştır. Halen Yeditepe Üniversitesi'nde Tiyatro bölümünde eğitimine devam etmekte olan Yereli'nin oyunculuk eğitimi aldığını duyan senaristler, iyice güzelleşen oyuncuya 2016 yılında teklif sunmuştur.

2016 yılında televizyon ekranlarında yayınlanmaya başlayan Bodrum Masalı dizisi ile birlikte ilk defa profesyonel oyunculuk kariyerine başlamıştır. Dizide aynı zamanda Timuçin Esen, Şevval Sam, Murat Aygen, Hilmi Cem İntepe ve Bora Cengiz gibi isimlerde yer almaktadır ve ciddi anlamda kendi izleyici kitlesini edinmiştir.

PARK FOTOĞRAFI OLAY OLMUŞTU; Serel Yereli'nin Instagram'da paylaştığı 'özgür Avrupa' fotoğrafı olay yaratmıştı.

BİR FOTOĞRAF OLAYI DAHA; Serel Yereli'nin son olarak paylaştığı fotoğraf ise yeni bir olay yarattı.

Serel Yereli yine rahat durmadı çırılçıplak fotoğrafını paylaştı HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN