Serdar'la Tolgay Fenerbahçe için rest çekti

Beşiktaş’ın kadro dışı bıraktığı Tolgay Arslan ile Galatasaray’ın “Kendine takım bul” dediği Serdar Aziz kariyerlerini Fenerbahçe’de sürdürme kararı aldı. Sarı-kırmızılılarla 2020’ye kadar sözleşmesi olan Serdar, Fatih Terim’le yaptığı görüşmeden de olumlu sonuç alamayınca rotasını çizdi. Sözleşmesi 2022’de bitecek Tolgay da tercihinin Fenerbahçe olduğunu Beşiktaş yönetimine iletti. Ancak, gözden çıkarılan oyuncular Fenerbahçe ile anlaşınca kıymete bindi.

5-6 MİLYON EURO

F.Bahçe’den teklif aldıklarını gizlemeyen Beşiktaş Yönetimi, masaya konan rakamın çok düşük olduğunu belirtirken Tolgay için 5-6 milyon avro civarında bonservis düşündüklerini açıkladı.

''ALACAĞIMI VERİN''

Galatasaray’da 2 milyon avro alacağı olan Serdar için 5 milyon avro talep ediyor. Tolgay, 2015’te 450 bin avroya transfer olduğu Beşiktaş’ın kendisini bırakmasını isterken, Serdar da “Alacağımı verin. Ondan sonra istediğiniz bonservisi talep ederseniz” diyerek yönetime rest çekti.



FENERBAHÇE'NİN TAVRI NET

Futbolcularla her konuda anlaşan Fenerbahçe’nin ise tavrı net. Son ana kadar bekleme kararı alan sarı-lacivertliler, Beşiktaş ve Galatasaray yönetimlerine “Biz transferlerden vazgeçebiliriz. Ancak bu durumda siz oynatmayacağınız oyunculara maaş ödemeye devam edeceksiniz” hatırlatmasında bulundu.