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Serdar'la Tolgay Fenerbahçe için rest çekti

Serdar'la Tolgay Fenerbahçe için rest çekti

Beşiktaş'la Galatasaray’ın gözden çıkardığı ancak bonservis kazanma derdine düştüğü iki yerli oyuncu kararlarını verdi. Hem Tolgay hem de Serdar kariyerini Fenerbahçe’de sürdürmek istiyor.

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Eklenme Tarihi: 15-01-2019 12:28 - Güncelleme: 15-01-2019 12:28

Beşiktaş’ın kadro dışı bıraktığı Tolgay Arslan ile Galatasaray’ın “Kendine takım bul” dediği Serdar Aziz kariyerlerini Fenerbahçe’de sürdürme kararı aldı. Sarı-kırmızılılarla 2020’ye kadar sözleşmesi olan Serdar, Fatih Terim’le yaptığı görüşmeden de olumlu sonuç alamayınca rotasını çizdi. Sözleşmesi 2022’de bitecek Tolgay da tercihinin Fenerbahçe olduğunu Beşiktaş yönetimine iletti. Ancak, gözden çıkarılan oyuncular Fenerbahçe ile anlaşınca kıymete bindi.

5-6 MİLYON EURO
F.Bahçe’den teklif aldıklarını gizlemeyen Beşiktaş Yönetimi, masaya konan rakamın çok düşük olduğunu belirtirken Tolgay için 5-6 milyon avro civarında bonservis düşündüklerini açıkladı.

''ALACAĞIMI VERİN''
Galatasaray’da 2 milyon avro alacağı olan Serdar için 5 milyon avro talep ediyor. Tolgay, 2015’te 450 bin avroya transfer olduğu Beşiktaş’ın kendisini bırakmasını isterken, Serdar da “Alacağımı verin. Ondan sonra istediğiniz bonservisi talep ederseniz” diyerek yönetime rest çekti.

FENERBAHÇE'NİN TAVRI NET
Futbolcularla her konuda anlaşan Fenerbahçe’nin ise tavrı net. Son ana kadar bekleme kararı alan sarı-lacivertliler, Beşiktaş ve Galatasaray yönetimlerine “Biz transferlerden vazgeçebiliriz. Ancak bu durumda siz oynatmayacağınız oyunculara maaş ödemeye devam edeceksiniz” hatırlatmasında bulundu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • k.k.k 15 Ocak 2019 12:37 İsterlerse satmasınlar, sorun değil. Biz de bedelsiz alırız. Adamların hem paralarını vermiyorsunuz hem de sattırmıyorsunuz ! Birşeyleri becerememenin de bir bedeli var değil mi !

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