Serdar Ortaç'tan Erdoğan'a: Reis'e bizi barıştır derdim

Ebru Gündeş'le yıllardır dargınlığı bulunan başarılı popçu, geçtiğimiz günlerde "Ebru beni bugün çağırsa koşarak giderim. Ben sana ne yaptım gözünü seveyim? Senden özür dilerim. İtiraf etmem lazım, bende de arıza var. Eskiden olduğu için konuşmaya çekindim. Bu işlere hep yabancı oldum, siyaset, politika gibi işler bana hep uzak oldu. Ben de ona çok destek olmadım, sanırım o da buna kızdı" şeklinde konuşmuştu. 'Beyaz cennet' olarak bilinen Uludağ’da 'Selfy Whitefest 2018'in ilk gününde sahne alan Serdar Ortaç, Ebru Gündeş ile arasındaki kırgınlık ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kısa süre önce konser için gittiği bir yerde yemek için gittiği restorana ertesi gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geldiğini ifade eden Serdar Ortaç, bu konuda espri yaparken şöyle dedi: "Bir gün beklesem reisle aynı gün orada olacağız. Ona hemen derdim orada; 'Ebru abla beni affetsin bir şeyler yapın.' Bu işin şakası tabii..''

''Onu görmek yeterli.'' diyen Ortaç, ''Şu an herhangi bir şey yok ama sahnesine giderim en azından. Gözünün içerisine bakarım, kızmaz zaten. Sever o beni. Abarttılar. Biz arkadaşız Ebru ile dostluğum bitmez artık." ifadelerini kullandı.

Gazetecilere yaptığı açıklamanın ardından sahneye çıkan Serdar Ortaç, önce 'Gıybet' isimli şarkısını söylerken 2 kadın dansçı da eşlik etti. Ortaç'ın sahne performansı beğeni toplarken, hayrınları eski ve yeni şarkılarına bir ağızdan eşlik etti.

Gazetecilere yaptığı açıklamanın ardından sahneye çıkan Serdar Ortaç, önce 'Gıybet' isimli şarkısını söylerken 2 kadın dansçı da eşlik etti. Ortaç'ın sahne performansı beğeni toplarken, hayrınları eski ve yeni şarkılarına bir ağızdan eşlik etti.

  • Magazin 15 Ocak 2018 11:17
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