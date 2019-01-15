Serdar Ortaç'tan duygusal paylaşım! Dua edin ne olur

Ünlü popçu Serdar Ortaç, uzun süredir hastanede H1N1 virüsü ile mücadele eden kardeşiyle ilgili duygusal bir mesaj yayınlayarak dua istedi.

Serdar Ortaç'tan duygusal paylaşım! Dua edin ne olur

Chloe Loughnan'ın motosiklet talihsiz kazası nedeniyle zor günler geçiren Ortaç'ın geçtiğimiz günlerde de kardeşi Serkan Bey yoğun bakıma kaldırılmıştı. Ünlü popçu, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaparak şu sözlerle kardeşi için dua istedi;

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Serdar Ortaç'tan duygusal paylaşım! Dua edin ne olur

"Değerli hocalarım ne olur dua edin, Allah'ım sen bağışlayansın, sen şifa verensin, küçük kardeşim Serkan'ı bize bağışla yarabbim. Daha 35 yaşında çocuklarına bağışla. Amin. 15 gün sonra bugün gözlerini açtı ama hala solunum cihazına bağlı, yoğun bakımdan çıkması için dua edin ne olur."

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Serdar Ortaç'tan duygusal paylaşım! Dua edin ne olur

Ortaç daha önce de kardeşininin çocuklarıyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, "Kardeşim Serkan, yoğun bakımda 10. günü. Allah onu çocuklarına bağışlasın. Lütfen dua edin, herkes şifa duası ederse yararlı olur. "Ezhibil-be'se rabben'nasi eşfi ve enteş'şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame" ifadelerini kullanmıştı.

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Serdar Ortaç'tan duygusal paylaşım! Dua edin ne olur

Ortaç yaptığı açıklamada kardeşiyle ilgili "2018'in ilk yarısı iyiydi, ikinci yarıda bir sürü sağlık problemi oldu. Önce karım kaza yaptı, sonra kardeşim yoğun bakıma alındı. Virüsü buldular...

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