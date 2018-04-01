Serdar Ortaç'tan Chloe'ye tanga yasağı

Sık sık Serdar Ortaç'la ayrılacakları yönünde haberlerle gündeme gelen Chloe Loughnan, katalog çekimleri için Miami'ye gitti. İddia'ya göre ünlü manken, Serdar Ortaç'ın uyarısı üzerine tangalı poz vermedi.

Serdar Ortaç'tan Chloe'ye tanga yasağı

Serdar Ortaç (48) kendisinden 22 yaş küçük İrlandalı manken Chloe Loughnan (26) ile Haziran 2014'te evlenmişti. Ortaç geçen günlerde ''Yaşlandım artık. Ama şu bir gerçek ki, Chloe beni genç ve diri tutuyor. Onun yanında enerjiyle doluyorum. Eskiden elim, ayağım tutmuyordu. Evlendikten sonra toparlandım'' demişti.

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Serdar Ortaç'tan Chloe'ye tanga yasağı

Yine ünlü popçu sık sık baba olmak istediğini dile getirmesine rağmen eşi buna bir türlü yanaşmamıştı. 26 yaşındaki Chloe Loughnan ''Mankenlik yapmak istiyorum'' diyerek anneliği ertelemişti.

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Serdar Ortaç'tan Chloe'ye tanga yasağı

Öte yandan magazin basınında sık sık ayrılacakları yönünde haberler çıkan Serdar Ortaç ve eşi Chloe Loughnan hakkında geçtiğimiz günlerde bomba bir iddia daha ortaya atılmıştı. Miami'ye iş için gittiğini söyleyen İrlandalı modelin, Serdar Ortaç'ın arkadaşının yanında kaldığı ve bir süre Türkiye'ye dönmek istemediği öne sürülmüştü.

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Serdar Ortaç'tan Chloe'ye tanga yasağı

Tüm bunlar magazin basınında sık sık konuşulurken Posta gazetesi bugün yepyeni bir iddia ortaya attı. İddiaya göre Miami'de katalog çekimleri yaptıran Loughnan, Serdar Ortaç'ın uyarısı üzerine tangalı poz vermedi.

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