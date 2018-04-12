Serdar Ortaç'tan Chloe'nin Arap Şeyhiyle beraber olduğu iddasına yanıt!

Serdar Ortaç, eşi Chloe Loughnan'ın iş için gittiği Miami'de Arap şeyhlerinden birinin oğluyla birlikte olduğu iddiaları hakkında açıklama yaptı

Serdar Ortaç'tan Chloe'nin Arap Şeyhiyle beraber olduğu iddasına yanıt!

Uzun bir süre Türkiye'ye dönmeyi düşünmediği konuşulan Chloe Loughnan'ın Arap şeyhinin oğlu ile o kulüp senin bu bar benim gezip eğlendiği iddiası ise çok konuşuldu. Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan'ın, bir Arap şeyhinin oğluyla birlikte olduğu iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Ortaç, iddialar üzerine sessizliğini bozdu

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Serdar Ortaç'tan Chloe'nin Arap Şeyhiyle beraber olduğu iddasına yanıt!

SERDAR DOĞRULADI: YEMEK YEMİŞLER AMA... Konuyla ilgili ne diyeceği merak konusu olan Serdar Ortaç, sonunda suskunluğunu bozdu. Eşinin Arap şeyhiyle yemek yediği iddialarını doğrulayan Serdar Ortaç, "Amerika'da bir sürü dostumuz var. O dostlardan birkaç tanesiyle de yemeğe çıkıyor kadın. Yemeği de mi yasaklayayım kadına? Yemek yerken de 20-25 kişilik masada millet görüyor. Oradaki Türkler klasik dedikoduyu sevdiği için adamı soruşturuyorlar ve bir Arap şeyhinin oğlu çıkıyor" şeklinde konuştu.

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Serdar Ortaç'tan Chloe'nin Arap Şeyhiyle beraber olduğu iddasına yanıt!

'BÖYLE BİR ŞEY ASLA YAPMAZ' Boşanacakları yönündeki dedikodular hakkında da açıklamalarda bulunan popçu, "Ben karımı seviyorum. Onun da beni sevdiğini biliyorum. Böyle bir şey asla yapmaz. Öyle bir kadın değil. Boşanmamızı istiyorlar. Ama boşanmayacağım" dedi.

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Serdar Ortaç'tan Chloe'nin Arap Şeyhiyle beraber olduğu iddasına yanıt!

'BEN HANIMA YASAK KOYMAM' Son olarak eşinin paylaştığı cesur pozlara da değinen Serdar Ortaç, şu ifadeleri kullandı: "Ben hanıma hiç yasak koymam. Hanıma yasak koymak özgürlüğüne müdahale etmektir."

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