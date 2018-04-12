Serdar Ortaç'tan Arap şeyhi açıklaması!

Miami'ye giden Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan'ın, bir Arap şeyhinin oğluyla birlikte olduğu iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ortaç, iddialar üzerine sessizliğini bozdu

Miami'ye giden Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan'ın, bir Arap şeyhinin oğluyla birlikte olduğu iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Serdar Ortaç, eşi Chloe Loughnan'ın iş için gittiği Miami'de Arap şeyhlerinden birinin oğluyla birlikte olduğu iddiaları hakkında açıklama yaptı. Twitter

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Konuyla ilgili ne diyeceği merak konusu olan Serdar Ortaç, sonunda suskunluğunu bozdu. Eşinin Arap şeyhiyle yemek yediği iddialarını doğrulayan Serdar Ortaç, "Amerika'da bir sürü dostumuz var. O dostlardan birkaç tanesiyle de yemeğe çıkıyor kadın. Twitter

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Yemeği de mi yasaklayayım kadına? Yemek yerken de 20-25 kişilik masada millet görüyor. Oradaki Türkler klasik dedikoduyu sevdiği için adamı soruşturuyorlar ve bir Arap şeyhinin oğlu çıkıyor" şeklinde konuştu. Twitter

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