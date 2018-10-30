Serdar Ortaç'ın yalanı ifşa oldu! Chloe Loughnan dayak yemiş

"BUNLAR TESADÜF DEĞİL": '2. Sayfa' programının sunucuları Gülşen Yüksel Salt ve Müge Dağıstanlı da kendilerine bu yönde bir bilgi geldiğini söyledi.

Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt, "Geçen yıl yine Miami'de Chloe'nin başına böyle bir olay geldi. Miami'de çok fazla Türk bulunuyor. Geçen sene yaşanan olayda Chloe için 'ayakkabısının topuğu kırıldı ve düştü' şeklinde açıklama yapılmıştı. Bu sene de kaza olduğu söylendi. Bunlar tesadüf değil" şeklinde konuştular.