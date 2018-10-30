Serdar Ortaç'ın yalanı ifşa oldu! Chloe Loughnan dayak yemiş

Sunucu Asena Atalay, Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programında Serdar Ortaç’ın, iki hafta önce ABD’de kaza geçiren eşi Chloe Loughnan'ın yanına neden gitmediğiyle ilgili bomba bir iddia ortaya attı.

Serdar Ortaç'ın yalanı ifşa oldu! Chloe Loughnan dayak yemiş

Serdar Ortaç’ın, iki hafta önce ABD’de kaza geçiren eşi Chloe Loughnan'ın yanına neden gitmediği merak konusuydu. Ünlü şarkıcı, bu yöndeki sorulara, "Bir bildiğim var herhalde" cevabını vermişti. Sunucu Asena Atalay, Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programında çarpıcı açıklamalara imza attı. Boşandığı Caner Erkin ile devam eden dava süreciyle magazin gündeminden düşmeyen Asena Atalay, İrlandalı modelin motosiklet kazası geçirmediğini iddia etti.

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Serdar Ortaç'ın yalanı ifşa oldu! Chloe Loughnan dayak yemiş

BARDA DAYAK YEMİŞ: 28 yaşındaki güzel sunucu, Chloe'nin kolunun kırılması ve vücudunda çatlaklar oluşmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin 'motosiklet kazası' denilerek, gerçeğin gizlendiğini belirtti. Asena Atalay, 26 yaşındaki Chloe Loughnan'ın, Miami’de gittiği bir barda darp edildiğini öne sürdü.

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Serdar Ortaç'ın yalanı ifşa oldu! Chloe Loughnan dayak yemiş

"BUNLAR TESADÜF DEĞİL": '2. Sayfa' programının sunucuları Gülşen Yüksel Salt ve Müge Dağıstanlı da kendilerine bu yönde bir bilgi geldiğini söyledi.
Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt, "Geçen yıl yine Miami'de Chloe'nin başına böyle bir olay geldi. Miami'de çok fazla Türk bulunuyor. Geçen sene yaşanan olayda Chloe için 'ayakkabısının topuğu kırıldı ve düştü' şeklinde açıklama yapılmıştı. Bu sene de kaza olduğu söylendi. Bunlar tesadüf değil" şeklinde konuştular.

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Serdar Ortaç'ın yalanı ifşa oldu! Chloe Loughnan dayak yemiş

Deneyimli gazeteciler, "Serdar Ortaç, bu olay olduğunda Miami'ye gitmedi. 'Ömür Gedik'in klip çekimleri var' dedi. Ömür Gedik'e böyle bir durum olduğunu söylese zaten iptal ederdi. Sonra Serdar 'İptal edemeyeceğim bir gece vardı' dedi. Böyle bir durumda her şey iptal edilebilirdi" ifadelerini kullandılar.

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