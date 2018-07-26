Serdar Ortaç: Karım koydu mu oturtur

ŞARKICI Serdar Ortaç, Chloe için dizi teklifi aldığını ancak eşinin kabul etmediğini söylerken ''Ben Chloe'nin dizi filmde oynamasını istiyorum. Kaç tane teklif geldi. Onun aksanı yok. Dümdüz Türkçe konuşuyor. Millet şok oluyor. Kick boks da yapıyor. Koydu mu oturtur" dedi.

Serdar Ortaç: Karım koydu mu oturtur

İzmir'in Çeşme ilçesi Alacatı Mahallesi'ndeki bir barda, yeni bir kripto paranın tanıtımı yapıldı. Firmanın reklam yüzü olan Serdar Ortaç ile eşi Chloe ve oyuncu Celil Nalçakan da geceye katıldı. Kripto para lansmanı yapan şirketin Amerika'nın Orlando şehrinde 1500 konut yaptığını belirten Ortaç, "Aynı zamanda borsaya da açıldılar. Bize de 2 ev hediye ettiler. Birisi hanıma, diğeri bana. Orlando'ya evlerin yapımını görmeye gittik. Hala bitmedi, bitecek. Amerika'da çok güzel bir Türk kenti yaptılar. Gerçi herkes gelip ev alıyor" dedi.

18
Serdar Ortaç: Karım koydu mu oturtur

'CHLOE'NİN DİZİ FİLMDE OYNAMASINI İSTİYORUM': Eşinin bir film projesinde yer alması fikriyle ilgili ne düşündüğü sorulan Ortaç, "Ben Chloe'nin dizi filmde oynamasını istiyorum. Türkçesi de güzel. Hanım, hep 'zamanı var' diyor. Kaç tane teklif geldi. Onun aksanı yok. Dümdüz Türkçe konuşuyor. Millet şok oluyor. Kick boks da yapıyor. Koydu mu oturtur" dedi.

28
Serdar Ortaç: Karım koydu mu oturtur

'MOLA VERMİŞTİM, ARTIK YETER': Lansman gecesine katılan 'Hayati ve Diğerleri' dizisindeki Komiser Hayati rolünü oynayan Celil Nalçakan da ilgi topladı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Nalçakan, yeni kripto parayla ilgili, "Ben bu girişimleri seviyorum. Yeni her zaman iyidir. Bu hayatta yeni bir şeyler yapmak lazım. İnşallah hayırlı olur" diye konuştu. Projelerinden bahseden Celil Nalçakan, "Tiyatro devam ediyor. Dizi molası vermiştim. Artık yeter. Senaryolar geliyor. Üzerinde konuşuyoruz, düşünüyoruz. İnşallah hiç kimsenin emeği zayi olmaz. Katkıda bulunabileceğimiz en doğru işi bulup, orada devam edeceğiz. Poyraz Karayel'in yeniden çekilmesi zor. Oyuncu arkadaşlarımızın hepsi başka işlerde. Ama gönlümüzde Poyraz devam ediyor" dedi.

38
Serdar Ortaç: Karım koydu mu oturtur

'BEŞİKTAŞ'A AŞIĞIM': Beşiktaş sevgisinin hatırlatılması üzerine Nalçakan, "Ben Beşiktaş taraftarı değil, Beşiktaşlıyım. Aşığıyım. Gönül ister ki Avrupa'da da Türkiye'de de başarılı olalım. Ama önemli olan fair play, dostluk kazansın. Tabii o arada Beşiktaş'ım da kazansın. Şampiyon olmasak da seneye yine burada buluşuruz. Ben yine Beşiktaş'ı ne kadar sevdiğimi sabaha kadar anlatırım. Çok seviyorum, yapacak bir şey yok" dedi.

48
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro