Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan boşanıyor mu Hakan Ural'dan olay sözler

Chloe Loughnan'ın İstanbul'a döndüğünün öğrenilmesinin ardından TV8'deki 'Gel Konuşalım' programının yorumcusu Hakan Ural, yaptığı değerlendirmeyle Serdar Ortaç-Chloe Loughnan çiftini fena ti'ye aldı.

Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan boşanıyor mu Hakan Ural'dan olay sözler

ABD’de geçirdiği motosiklet kazasının ardından uzun süredir tedavi gören ve İrlanda’ya ailesinin yanına dönen Chloe Loughnan, sonunda Türkiye’ye geldi. Haberi duyuran TV8’deki ‘Gel konuşalım’ adlı programın yorumcusu Hakan Ural ise Ortaç-Loughnan çifti için yaptığı açıklamayla olay oldu.

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Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan boşanıyor mu Hakan Ural'dan olay sözler

Serdar Ortaç’ın 2014 yılında nikah masasına oturduğu Chloe Loughnan’dan boşanacağı iddiaları gündemdeyken ünlü popçu, geçtiğimiz günlerde magazin muhabirlerine samimi itiraflarda bulunmuş ve şunları dile getirmişti;

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Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan boşanıyor mu Hakan Ural'dan olay sözler

"Sağlığına kavuşup bir gelsin oturup konuşacağız. "Evliliğimize restart atacağız" diyeceğim. Ben evliliğin bitmesi taraftarı değilim kimsenin boşanması taraftarı değilim"

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Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan boşanıyor mu Hakan Ural'dan olay sözler

Chloe Loughnan’ın 2,5 ay aranın ardından İstanbula dönmesiyle birlikte çiftin boşanıp boşanmayacağı konusu tekrar merak edilmeye başlandı.

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