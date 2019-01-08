Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan boşanıyor mu Hakan Ural'dan olay sözler

ABD’de geçirdiği motosiklet kazasının ardından uzun süredir tedavi gören ve İrlanda’ya ailesinin yanına dönen Chloe Loughnan, sonunda Türkiye’ye geldi. Haberi duyuran TV8’deki ‘Gel konuşalım’ adlı programın yorumcusu Hakan Ural ise Ortaç-Loughnan çifti için yaptığı açıklamayla olay oldu.
Serdar Ortaç’ın 2014 yılında nikah masasına oturduğu Chloe Loughnan’dan boşanacağı iddiaları gündemdeyken ünlü popçu, geçtiğimiz günlerde magazin muhabirlerine samimi itiraflarda bulunmuş ve şunları dile getirmişti;
Chloe Loughnan’ın 2,5 ay aranın ardından İstanbula dönmesiyle birlikte çiftin boşanıp boşanmayacağı konusu tekrar merak edilmeye başlandı.
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