Serdar Ortaç: Eşim müjde verse masaya çıkar oynarım

Ünlü popçu Serdar Ortaç, “Tarkan baba olacağını çektiği video ile Instagram’da duyurdu. Ne güzel! Eşim bana böyle bir müjde verse masaya çıkar oynarım. Ben de sosyal medyada paylaşmak isterim” dedi.

Serdar Ortaç: Eşim müjde verse masaya çıkar oynarım

Şarkıcı Serdar Ortaç 'Ondan önce elim ayağım tutmuyordu' dediği kendisinden 22 yaş küçük eşi Chloe Loughnan ve özel yaşantısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 48 yaşındaki Serdar Ortaç, “Tarkan baba olacağını çektiği video ile Instagram’da duyurdu. Ne güzel! Eşim bana böyle bir müjde verse masaya çıkar oynarım. Ben de sosyal medyada paylaşmak isterim” dedi.

15
Serdar Ortaç: Eşim müjde verse masaya çıkar oynarım

Popçu Serdar Ortaç kendisinden 22 yaş küçük İrlandalı manken Chloe Loughnan (26) ile Haziran 2014’te evlenmişti. Popçu “Yaşlandım artık. Ama şu bir gerçek ki, Chloe beni genç ve diri tutuyor. Onun yanında enerjiyle doluyorum. Eskiden elim, ayağım tutmuyordu. Evlendikten sonra toparlandım” dedi. Serdar Ortaç baba olmak için yanıp tutuştuğunu da dile getirdi.

25
Serdar Ortaç: Eşim müjde verse masaya çıkar oynarım

Posta gazetesinde yer alan habere göre Serdar Ortaç “Tarkan baba olacağını çektiği video ile Instagram’da duyurdu. Ne güzel! Eşim bana böyle bir müjde verse masaya çıkar oynarım. Chloe hamile kalırsa ben de sosyal medyada paylaşmak isterim. Yaşım geçiyor. İnşallah kısmet olur” dedi.

35
Serdar Ortaç: Eşim müjde verse masaya çıkar oynarım

45
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro