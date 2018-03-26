Serdar Ortaç: Eşim müjde verse masaya çıkar oynarım

Şarkıcı Serdar Ortaç 'Ondan önce elim ayağım tutmuyordu' dediği kendisinden 22 yaş küçük eşi Chloe Loughnan ve özel yaşantısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 48 yaşındaki Serdar Ortaç, “Tarkan baba olacağını çektiği video ile Instagram’da duyurdu. Ne güzel! Eşim bana böyle bir müjde verse masaya çıkar oynarım. Ben de sosyal medyada paylaşmak isterim” dedi.

Popçu Serdar Ortaç kendisinden 22 yaş küçük İrlandalı manken Chloe Loughnan (26) ile Haziran 2014’te evlenmişti. Popçu “Yaşlandım artık. Ama şu bir gerçek ki, Chloe beni genç ve diri tutuyor. Onun yanında enerjiyle doluyorum. Eskiden elim, ayağım tutmuyordu. Evlendikten sonra toparlandım” dedi. Serdar Ortaç baba olmak için yanıp tutuştuğunu da dile getirdi.