Serdar Ortaç bu sefer fena patladı! Sosyal medyadan ağzına geleni söyledi

ABD’de geçirdiği motosiklet kazasının ardından İrlanda'ya ailesinin yanına giden Chloe Loughnan, uzun süre Türkiye'ye dönmeyince "Serdar Ortaç'la boşanacaklar mı?" sorusu gündeme geldi. Ayrılık haberlerine uzun süre kulak tıkayan Ortaç, Yeliz Yeşilmen'in, "Chloe'yi bırak, etraf güzel kız kaynıyor seni seven bir kadınla çocuk yap" sözleri üzerine daha fazla dayanamayarak zehir zemberek bir açıklama yaptı.
Kanal D'de ekrana gelen 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına önceki gün konuk olan şarkıcı Yeliz Yeşilmen, Chloe Loughnan'a sitem ederek "Serdar Ortaç'ın eşine karşı böyle olmasına üzülüyorum bu kadar kendini ezilmesin" dedi ve Ortaç'a şu sözlerle çağrıda bulundu;
"Evet güzel kadın ama Serdar o gidecek diye öyle çabalar sarf ediyor ki. Bence korkmasın, umurunda da olmasın Chloe'nin de onu sevdiğini düşünmüyorum. Seven kişi elini sımsıkı tutar, öper sayfasında bir paylaşım yapar. Onları Bodrum'da da gördüm çok güzel bir kız ama donuk ve her şeyi yanlış anlıyor...
Serdar keşke hastalık zamanında onu daha çok seven sevgisiyle boğacak birini bulsaydı. Serdar'ı çok eskiden beri tanırım o karıyı kaybetmeyeceğim diye elini tutmalar, iltifat etmeler falan bu kadar kendisini ezdirmesine gerek yok. Benim gördüğüm tabloda Serdar Ortaç değil de sanki Chloe bir starmış gibi.
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