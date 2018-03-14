Serdar Ortaç, oyunculuğunun yanı sıra şarkı sözü de yazan Sera Tokdemir'le güçlerini birleştirdi. İkili, önceki gün stüdyoya girdi. Ortaç, Tokdemir'in Otizmli çocuklar için yazdığı şarkıyı besteledi. Popçu, oyuncu içinse "Sera'nın yaklaşık 300 bestesi var, ben onu oyuncu olarak tanıyordum. Meğer bir hazineyle tanışmışım" dedi..