Serdar Ortaç aldatıldı mı Chloe Arap şeyhinin oğluyla...

Serdar Ortaç aldatıldı mı? Bu şoke eden iddiadan önce birkaç gün evvel, Serdar Ortaç'ın eşinin modellik yapıp soyunması hakkında söylediği sözler çok tartışılmış ve Serdar Ortaç hakarete bile uğramıştı. Şimdi de Serdar Ortaç ve eşi Chloe Loughnan hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı.

Uzun bir süre Türkiye'ye dönmeyi düşünmediği konuşulan Chloe Loughnan'ın Arap şeyhinin oğlu ile o kulüp senin bu bar benim gezip eğlendiği iddiası ise magazin gündemine bomba gibi düştü. Serdar Ortaç'ın yakın arkadaşının eski eşi Ayça'nın evinde kalan güzel modelin hakkındaki iddialar için yapacağı açıklama merakla bekleniyor. Önceki gün Etiler'de görüntülenen ve son derece gergin olduğu gözlenen Serdar Ortaç ise eşinin verdiği ateşli pozlar için "Ne yapayım, hanım model. Ben 'git, soyun' demiyorum ki" diyerek sitemini dile getirdi.

NE OLMUŞTU; Bikini ve mayo modellerini tanıtmak üzere Amerika’da bulunan ve buradan geçtiği fotoğraflarla magazin gündeminde kendisine yer bulan Chloe Loughnan, yaptığı tangalı paylaşımla olay yaratmıştı. Yaz için konser programları olduğunu belirten ünlü popçu, iş için ABD’de olan eşi Chloe Loughnan’ın bikinili paylaşımları için “Kadın model, ne yapalım? Beni rahatsız eden bir durum yok ortada, ben git soyun demiyorum, bu onun mesleği. Zaten hanım durması gereken çizgiyi bilir” ifadelerini kullandı.