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Serdar Gürler'den İspanya Ligi hakkında önemli itiraflar

Serdar Gürler'den İspanya Ligi hakkında önemli itiraflar

İspanya'nın Huesca takımından Göztepe takımına 1,5 yıllığına kiralanan Serdar Gürler, burada çok güzel karşılandığını belirterek önemli açıklamalarda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 13-01-2019 15:08 - Güncelleme: 13-01-2019 15:08

Serdar Gürler, "İlk defa beni böyle isteyen bir taraftar gördüm. Bunlara önce karakterimle, sonra futbolumla layık olmaya, savaşmaya çalışacağım." şeklinde konuşarak Göztepe'ye ekibe geldiği için çok mutlu olduğunu belirtti.

Zevk almadım: İspanya'da yeteri kadar sahada yer alamadığını dile getiren Serdar Gürler, "Futbol oynamak istiyorum. Bu alt liglerde olur, üst liglerde olur. Benim isteğim futboldan zevk almak. Orada oynarken zevk alamadım. Herkesin hayal ettiği yerdeydim ama Türkiye'yi özledim." ifadelerini kullandı.

Serdar Gürler, Göztepe taraftarının herkes tarafından bilindiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Takımları nereye düşerse düşsün her zaman dolu stat oldu. Yorumları okuyorum herkes gibi, inanılmaz mutlu oldum. Tüylerim de diken diken. İlk defa beni böyle isteyen bir taraftar gördüm. Bunlara önce karakterimle, sonra futbolumla layık olmaya, savaşmaya çalışacağım. Elimde geleni yapacağımı söyleyebilirim. İnşallah sezon sonuna kadar arkamızda dururlar. Onlarla nice başarılar yaşayacağımıza inanıyorum."

Fransa'da dünyaya gelen 28 yaşındaki Serdar Gürler, Sochaux altyapısında yetiştikten sonra 2012-2013 sezonunda Elazığspor'a transfer oldu. Türkiye kariyerinde Trabzonspor, Kayseri Erciyesspor, Gençlerbirliği ve Osmanlıspor'da forma giyen Serdar Gürler, 2018-2019 sezonu başında İspanyol ekibi Huesca'ya gitmişti.

Serdar Gürler, 7 kez A milli formayı giydi.

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