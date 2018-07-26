Serdar Bilgili Aslı Mavitan'la aşk yaşıyor! Bakın kimin kızı çıktı

Beşiktaş'ın eski başkanlarından Serdar Bilgili, ünlü oyuncu Aslı Mavitan ile yeni bir aşka yelken açtı. Çiçeği burnunda sevgililer, önceki gün Serdar Bilgili’nin doğum gününü birlikte kutladı. Peki Serdar Bilgili'nin sevgilisi Aslı Mavitan kimdir, kaç yaşındadır? Aslı Mavitan bakın kimin kızı çıktı.

Serdar Bilgili Aslı Mavitan'la aşk yaşıyor! Bakın kimin kızı çıktı

Beşiktaş'ın eski başkanlarından Serdar Bilgili, ünlü oyuncu Aslı Mavitan ile yeni bir aşka yelken açtı. Serdar Bilgili şimdi yeni bir aşka yelken açtı, gönlünü Yıldız Arhan’ın şarkıcı Hayko Tataryan’dan olan kızı, sunucu-oyuncu Aslı Mavitan’a kaptırdı. Bu ilişki daha çok ama çok taze. 20 yıllık arkadaşlıkları 3 hafta önce aşka dönüştü.

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Serdar Bilgili Aslı Mavitan'la aşk yaşıyor! Bakın kimin kızı çıktı

DOĞUM GÜNÜNÜ BİRLİKTE KUTLADILAR: Çiçeği burnunda sevgililer, önceki gün Serdar Bilgili’nin doğum gününü birlikte kutladı. İkilinin üç haftadır birlikte olduğu öğrenildi. Kutlama Bodrum Türkbükü’ndeki Garos’ta başladı, Sess Bar’da devam etti. Eğlencede Aslı Mavitan, Serdar Bilgili’nin Ebru İpekçi’den olan kızı Lal, Amerika’dan tatile gelen Seren-Michael Shvo vardı. Dün de hep birlikte tekneyle Yunan adası Mikonos’a gittiler. 55 yaşına basan Serdar Bilgili, Aslı Mavitan’dan 17 yaş büyük.

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Serdar Bilgili Aslı Mavitan'la aşk yaşıyor! Bakın kimin kızı çıktı

ŞARKICI HAYKO'NUN KIZI: Aslı Mavitan, Türkiye Güzeli Yıldız Mavitan ile şarkıcı Hayko'nun kızları. Haber spikerliğinden oyunculuğa geçiş yapan Mavitan, yaklaşık bir ay önce, 2.5 yıldır evli olduğu Kaan Balkaş'tan boşanmıştı.

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Serdar Bilgili Aslı Mavitan'la aşk yaşıyor! Bakın kimin kızı çıktı

Beşiktaş eski Başkanı Serdar Bilgili, Star TV Ana Haber Spikeri Nazlı Çelik’ten boşandıktan sonra Hakan Uzan’ın eski eşi Özlem Kızılkaya ile Kasım 2017’de aşk yaşamaya başlamıştı. Ama mutlulukları sadece 4 ay sürmüştü.

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