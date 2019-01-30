Serdar Aziz'in sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'da transfer listesine konulan Serdar Aziz'in akıbeti belli oldu. Alacaklarından vazgeçen milli futbolcunun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.



1,8 milyon Euro alacağından vazgeçen Serdar Aziz cephesi, 800 bin Euro daha üzerine koydu. Böylelikle Serdar Aziz'in sözleşmesi 2,6 milyon Euro tasarrufla fesh edildi.

Serdar Aziz'in yakın zamanda Fenerbahçe ile görüşmelere başlaması bekleniyor. Sarı-kırmızılıların yakın bir zamanda Diagne transferi gibi bu gelişmeyi de duyurması bekleniyor.