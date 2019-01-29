Serdar Aziz, Lazio'nun teklifini kabul etti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kadrosunda düşünmediğini açıkladığı Serdar Aziz'e Avrupa'dan iki talip çıktı. TRT Spor'dan Bahri Havadır'ın haberine göre; Fulham ile Lazio, tecrübeli stoperin transferinde karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe ile de görüşme gerçekleştiren Serdar, tercihini İtalyan kulübünden yana kullandı. Serdar Aziz, şartların olgunlaşması halinde Serie A'da top koşturacak.
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