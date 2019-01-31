Serdar Aziz formayı giydi Fenerbahçelilere mesaj yolladı

Fenerbahçe, Galatasaray ile yollarını ayıran milli futbolcu Serdar Aziz'i transfer etti. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, bonservisini elinde bulunduran 1990 doğumlu milli stoper Serdar Aziz ile 3,5 sezon için anlaşmaya varmıştır. Serdar Aziz'e hoş geldin diyor, çubuklu formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Serdar'ın imza atarken ve sarı-lacivertli formayı giydiği fotoğrafları da paylaşıldı.

Transferin ardından FBTV'ye açıklamalarda bulanan Serdar Aziz, uzun yıllar Fenerbahçe formasını giymek istediğini söyledi.

''İŞLER UZADI AMA FORMAYI GİYDİM'' Çok mutlu olduğunu aktaran 28 yaşındaki savunma oyuncusu, "Başkanımız Ali Koç'a ve Semih Özsoy ağabeyime çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte, transferin arkasında çok sağlam durdular. Sonuna kadar menajerim de ben de Fenerbahçe formasını giymek istedim. İşler uzadı ama sonunda formayı giydim. İnşallah bu formayı uzun yıllar giyeceğim." diye görüş bildirdi.