Serdar Aziz Fenerbahçe yolunda

Galatasaray ile sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Serdar Aziz için menajer Haluk Canatar ve sarı-kırmızılı kulübün avukatları bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir görüşme gerçekleştirdi. Serdar Aziz'in 1.8 milyon euro + 600 bin euro alacaklarına karşılılık sözleşme fesih bedeli üzerinden anlaşmaya varan Galatasaray ile Serdar Aziz cephesi, Fenerbahçe'den de 500 bin euroluk bir bonservis bedeli talep ediyor.

TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, milli futbolcu ile Galatasaray arasındaki sözleşmenin cuma günü feshedileceğini ifade etti. Serdar Aziz'in Galatasaray'da kalmasının mümkün olmadığını ifade eden Canatar, "Albayrak beni aradı. Ben şahsen bu ayrılıktan çok üzüntü duyuyorum dedi. Yaşanacakmış, hiç problem değil dedi. Bonservissiz olur mu? Galatasaray'ın tabii ki, iyi bir tasarrufu var. Devre arası transferleri tüm dünyada zor olan şeylerdir. Çok önemli oyuncular için de zordur. Fakat devre arası transferlerinde kolayı tercih ederler. Takımda, kadroda yer almamış gibi... Ama Serdar'ın ayrılış şekliyle performansının ilgisi olmadığını biliyoruz" dedi.

"HER ZAMAN KULÜBE BİLGİ VERDİM"

Galatasaray'dan Serdar'ın kalması yönünde bir teklif almadıklarının da altını çizen Canatar, "Bana Galatasaray'dan devam edilmesi üzerine bir teklif gelmedi. Biz kulüple en iyi diyaloglar şeklinde devam ettik. Biz Galatasaray markasına saygı duyuyoruz. Fenerbahçe ile yapmış olduğumuz toplantılardan çıktıktan sonra her zaman kulübe bilgi vermişimdir. Artık bu sürecin Serdar açısından da daha fazla yıpratıcı bir hal almaması için bir konuşma yapıldı" şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞTÜK, OLUMLU BAKIYORUZ"

Serdar Aziz'in Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığını da açıklayan Canatar, "Görüşebilirsiniz diye Galatasaray Yönetimi söyledi. Ben menajerim. Taraftar ruhuyla hareket edemem. Ben Serdar'a Fenerbahçe'yi uygun gördüğümü söyledim. Serdar da gayet uygun baktı. Kadro dışı kalmış, futbolu mu bırakacak? Alacaklar çok gündem oluyor. Evet alacakları var. Bu alacaklar için biz Galatasaray'a hiçbir tebligat çekmedik" ifadeleri kullandı.