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Serdar Ali Çelikler: Hoca adayım Yılmaz Vural

Serdar Ali Çelikler: Hoca adayım Yılmaz Vural

Ankaragücü mağlubiyeti sonrasında Cocu'yla yollarını ayıran Fenerbahçe'nin gündemine birçok hoca gelirken spor yazarı Serdar Ali Çelikler, çarpıcı bir yorumda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 31-10-2018 14:42 - Güncelleme: 31-10-2018 14:42

Ankaragücü mağlubiyeti sonrasında Cocu'yla yollarını ayıran Fenerbahçe'de gündem yeni hoca arayışı. Gündemde birçok isim var ancak yönetim henüz karar verebilmiş değil. Spor yazarı Serdar Ali Çelikler yazısında Fenerbahçe için teknik direktörü adaylarının Kemal Özdeş, Ümit Özat ve Yılmaz Vural olduğunu belirtirken bu isimlerin arasından en uygun adayın da Yılmaz Vural olduğunu belirtti.

İşte Çelikler'in o yazısı;

Bir kulübe hoca dikte etmek bizim işimiz değil. Bu kurala uymaya hep dikkat etmişimdir. Yayınlarımızda ya da taraftarlar arasından bize sorular gelirse yanıtlamak da işimiz. Bir kere beni sürekli takip eden okurlarım izleyicilerim bilir ki asla ve kat'a yabancı düşmanı değilim ve hatta yabancı düşmanlığı yapıldığını düşünüyorum. Cocu'dan evvel sorumlunun simsar Comolli olduğunu da defalarca ifade ettim. Ama madem ki Cocu gitti; o zaman en azından sene sonuna kadar mevcut kanamayı durdurmak adına yerli bir teknik adamla çalışılmasının mantıklı olduğunu düşünüyorum.

Öncelikle Ali Koç'un yenilenme ve sistemleşme projesine inanıyorum. Başkan kesinlikle doğru düşünüyor. Bir futbol aklı ve uyumlu çalışabilecek bir direktör ile kurulan yapı, bir teknik direktöre bağımlı olmaktan çıkartacak kulübü. Misal Terim yarın emekli olsa Galatasaray'da yapılanmayı kimin yapacağı meçhul. Ali Bey, bu kişilere 
düzeni değiştirmek düşünüyor. Bu sisteme inancım sürüyor.

''COMOLLİ FİYASKO ÇIKTI''
Fakat sistemi kurmak isterken doğru isimler tercih etmediği görüldü. Semih Bey ve kendisinden oluşan en üst düzey futbol aklı açıkça Comolli tarafından domine edildi. Yanlış işleri denetleyecek üst düzey mekanizma işlemedi. Comolli de tam fiyasko çıktı. İdari direktör
de doğru seçilemeyince Samandıra'da çivi çıktı. Cocu darmadağın oldu ve takım bu vaziyete geldi. Yani sisteme inanıyorum ama isimler doğru seçilemedi bana göre.

''COMOLLİ İLE EVLİLİK UZUN SÜRMEZ''
Bu durumda, yani sistemi kuracağınız isimlerin yıprandığı ve hadi itiraf ediniz ki başkandan başka tüm yönetim kurulunun (evet Semih Bey dahil) desteğini çektiği Comolli ile evlilik uzun süremez. Hatta belki de futbol akılları Ali Bey'in kendisi ve Semih Özsoy'dan başka isimlerden de oluşabilir. Yani kurulmak istenen sistemin aktörleri değişebilir. (Bana göre kesin değişmeli)

''UZUN VADELİ İSİMLERLE ÇALIŞMAK DOĞRU DEĞİL''
Böylesi tartışmalı bir ortamda takım kalitesi de epeyce gerilemişken uzun vadeli isimlerle çalışmak doğru değil. Yeni riskler barındırıyor. Tazminat yükü de doğurabilir. Yapılması gereken 31 Mayıs günü sözleşmesinin biteceğini bilen bir isimle anlaşmak ve o tarihe kadar
Comolli'nin durumunu netleştirmek ve daha güvenli bir sistem oluşumunu başlatmaktır.  31 Mayıs'ta sözleşmesinin yenilenmeme garantisini zaten belli başlı Türk hocalar kabul eder. Kocaman 4644 kişiden biri olarak (Benim bildiğim Aziz Bey'e oy verdi. Değilse açıklar)
olamaz zaten. Bıraktım 3 yardımcı hoca meselesini durum yapılmak istenen değişime ters.

''YILMAZ VURAL EN UYGUN İSİM''
Ersun Yanal'ın da gelmeyeceğini başkan açık bir dille ifade etti. Ben olsam Yanal'ı getiririm. Ama Ali Başkan kesin olarak istemediğini bildirdi. Bir de bir işin gönüllü olarak yapılması lazım. Bugün bu yazı yayınlandığında yönetim adına en kolay tercih olan Ersun Yanal ismi
hala resmileşmediyse gönüllü olunmadığı belli. Bu ahval ve şerait içinde Türk olması gerektiğini düşündüğüm hoca adayları Kemal Özdeş,
Ümit Özat ve Yılmaz Vural ile sınırlı. Daum da Türk değilse de yerli bir tercih olur. Tayfun Korkut ise Türk ama ne kadar yerli o tartışılır.. Diğer alternatiflere da saygı duymakla beraber Yılmaz Vural'ın 31 Mayıs 2019'da bitecek bir sözleşmeye en uygun isim olduğunu düşünüyorum. Batılıların 'Caretaker' dediği hoca adayım Vural. Yani bazı zevzeklerin, takipçi peşinde koşan zavallı bir takım sosyal medya hesaplarının iddia ettiğinin aksine gayet ciddi bir biçimde bunca yıllık tecrübesi ile bu geçici dönemde faydalı olabileceği ihtimali üzerinde duruyorum.

''HAYIRLI BİR TERCİH YAPILIR''
Yeniden tekrar edeyim. Bir takım yorumcular gibi bizim yönetimlere bazı isimler dikte etmek gibi bir görevimiz yok. Başkanın açıklamaları ile de sabit durumlar oluştuğuna göre eldeki mevcuttan isimler yukarıda saydıklarım. Umarım Fenerbahçe için en hayırlı tercih yapılır.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 31 Ekim 2018 15:10 SIRADAN BİR TÜRK HOCA BİLE BU DURUMDAN DAHA İYİ DURUMDA YAPARDI TAKIMI GETİRMEYİN ŞU HOLLANDALILARI DİYE BAS BAS BAĞIRDIK AMA KİMSE DUYMADI TÜRKİYEDE TUTMUYOR OLMUYOR BU ADAMLAR DAHA ÖNCE ÖRNEKLERİ YAŞANMIŞLARI VAR DEDİK

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