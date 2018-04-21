Seray Sever 10 yaş küçük sevgilisi Eray Sünbül ile evlendi

Ünlü oyuncu Seray Sever, bir süredir birlikte olduğu 34 yaşındaki sevgilisi Eray Sünbül ile evlendi. Çift, Bodrum'da aile arasında düzenlenen törenle nişan yüzüklerini takmıştı. 44 yaşındaki Seray Sever, nişanın fotoğraflarını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaşmıştı. Sever Cuma akşamı ise dünya evine girdi. Seray Sever nişanından olduğu gibi aile içinde gerçekleşen düğün töreninden de fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı.

Seray Sever, daha önce verdiği bir röportajda ''Bu duyguları ilk defa mı yaşıyorsun?' şeklindeki soruya ''Bu aşkı 40 yıldır bekliyordum. İlk defa birini bu kadar sahiplendiğimi, sahiplenildiğimi ve koşulsuz sevgiyi hissediyorum.'' cevabını vermişti.