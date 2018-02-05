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Sera Kadıgil kimdir CHP kurultayı anahtar ismi

Sera Kadıgil kimdir CHP kurultayı anahtar ismi

Sera Kadıgil kimdir aslen nereli kaç yaşında soruları CHP kurultayı sonrası akıllara takıldı. Attığı şehit asker twitleri ile şimşekleri üzerine çeken Sera Kadıgil CHP'de 36. Olağan Kurultayı anahtar listesinde yer aldı. İstanbul'da 1984 yılında dünyaya gelen Sera Kadıgil Twitter'da ezana hakaret ederek gündeme gelmiş ve gözaltına alınmıştır.

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Eklenme Tarihi: 05-02-2018 12:20 - Güncelleme: 05-02-2018 12:20

29 Kasım 1984 tarihinde dünyaya gelen Sera Kadıgil doğma büyüme İstanbulludur. Lise eğitimini 2003 yılında Vefa Lisesinde, üniversite eğitimini 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden almıştır. 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Özel Hukuk alanında başladığı Yüksek Lisans eğitimini 2010 yılında "Sinema Eserleri" üzerine yazdığı tezi ile tamamlamıştır.. Aynı dönemde Londra Queen Mary Üniversitesinde fikir ve sanat eserleri ile telif hakları üzerine yüksek lisans eğitimi almıştır.

İstanbul'da bulunan Kadıgil Hukuk Bürosu'nun sahibi olan Kadıgil, 2008 yılından bu yana İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Yürütme Kurulu Üyesidir.

2014 yılında beri Cumhuriyet Halk Partisi PM üyesi olan Sera Kadıgil Twitter'da ezana hakaret ederek gündeme gelmiş ve gözaltına alınmıştır.

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