Sera Kadıgil kimdir CHP kurultayı anahtar ismi

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29 Kasım 1984 tarihinde dünyaya gelen Sera Kadıgil doğma büyüme İstanbulludur. Lise eğitimini 2003 yılında Vefa Lisesinde, üniversite eğitimini 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden almıştır. 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Özel Hukuk alanında başladığı Yüksek Lisans eğitimini 2010 yılında "Sinema Eserleri" üzerine yazdığı tezi ile tamamlamıştır.. Aynı dönemde Londra Queen Mary Üniversitesinde fikir ve sanat eserleri ile telif hakları üzerine yüksek lisans eğitimi almıştır.
İstanbul'da bulunan Kadıgil Hukuk Bürosu'nun sahibi olan Kadıgil, 2008 yılından bu yana İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Yürütme Kurulu Üyesidir.
2014 yılında beri Cumhuriyet Halk Partisi PM üyesi olan Sera Kadıgil Twitter'da ezana hakaret ederek gündeme gelmiş ve gözaltına alınmıştır.
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