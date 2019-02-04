Şenol Güneş'ten Tolgay Arslan için olay sözler!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında maçı değerlendirdi. Maça başlarkenki beklentilerinin saha içinde sonuca yansımasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Şenol Güneş, beklenenden fazla gol olduğunu söyledi.

Maçta daha fazla gol de atabileceklerini ifade eden Güneş, “İzleyenler açısından, gol olması açısından keyifli ama hata olması bakımından, yediğimiz goller ve verdiğimiz pozisyonlarla ilginç bir maç oldu. Hatalarımız da var, doğrularımız da. Fazla gol atabilirdik, fazla gol de yiyebilirdik” dedi.

Oyuna çok şiddetli bir şekilde kontrollü ve baskılı başlayamadıklarını aktaran Şenol Güneş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Rakip de dirençliydi. Attığımız gol sonrası, goller peş peşe gelince oyun lehimize döndü. Fakat ikinci yarı başında hatalarımız nedeniyle durum 3-1’e geldi. Seyirci coşkusuyla beraber ikinci golü yiyip, rakip maça ortak olabilirdi. Dirençli bir takım haline dönüşecekti. Ama dördüncü golü bulmamız, Kagawa’nın da oyuna girdikten sonra buluştuğu ilk topla gol bulması, bizim adımıza diğer golleri getirdi. Üç puan mutluluk verici. Emek verip karşılığını almak güzel. Ama ilginç işte. Bir hafta önce de farklı yenebilirdik, goller gelseydi. Yine aynı sezonun ilk yarısında kaybettiğimiz Antalyaspor maçında da, rahat kazanmamız gereken bir maçı kaybetmiştik. Burada kazandık. Geçen hafta kaybettiğimiz puanı geri getiremedik ama kaybedilen morali geri getirdik. En azından gollerle daha moralliyiz. Bu üç puanın yanında haftaya Bursaspor maçıyla yeniden çıkış yapmamız lazım.”