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Şenol Güneş'ten Tolgay Arslan için olay sözler!

Şenol Güneş'ten Tolgay Arslan için olay sözler!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe'ye transfer olan ve ''Beşiktaş armasını daha önce öpmedim'' diyerek tartışma konusu olan Tolgay Arslan için olay sözler sarf etti.

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Eklenme Tarihi: 04-02-2019 07:34 - Güncelleme: 04-02-2019 08:13

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında maçı değerlendirdi. Maça başlarkenki beklentilerinin saha içinde sonuca yansımasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Şenol Güneş, beklenenden fazla gol olduğunu söyledi.

Maçta daha fazla gol de atabileceklerini ifade eden Güneş, “İzleyenler açısından, gol olması açısından keyifli ama hata olması bakımından, yediğimiz goller ve verdiğimiz pozisyonlarla ilginç bir maç oldu. Hatalarımız da var, doğrularımız da. Fazla gol atabilirdik, fazla gol de yiyebilirdik” dedi.

Oyuna çok şiddetli bir şekilde kontrollü ve baskılı başlayamadıklarını aktaran Şenol Güneş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Rakip de dirençliydi. Attığımız gol sonrası, goller peş peşe gelince oyun lehimize döndü. Fakat ikinci yarı başında hatalarımız nedeniyle durum 3-1’e geldi. Seyirci coşkusuyla beraber ikinci golü yiyip, rakip maça ortak olabilirdi. Dirençli bir takım haline dönüşecekti. Ama dördüncü golü bulmamız, Kagawa’nın da oyuna girdikten sonra buluştuğu ilk topla gol bulması, bizim adımıza diğer golleri getirdi. Üç puan mutluluk verici. Emek verip karşılığını almak güzel. Ama ilginç işte. Bir hafta önce de farklı yenebilirdik, goller gelseydi. Yine aynı sezonun ilk yarısında kaybettiğimiz Antalyaspor maçında da, rahat kazanmamız gereken bir maçı kaybetmiştik. Burada kazandık. Geçen hafta kaybettiğimiz puanı geri getiremedik ama kaybedilen morali geri getirdik. En azından gollerle daha moralliyiz. Bu üç puanın yanında haftaya Bursaspor maçıyla yeniden çıkış yapmamız lazım.”

Antalyaspor’un iyi işler yaptığını ve iyi puanlar aldığını sözlerine ekleyen Şenol Güneş, konuşmasına şöyle devam etti: “Ama bu bir maraton. Kimin ne zaman ne yapacağı belli değil. Onların dirençli, inançlı olarak iyi sonuçlar alacağına inanıyorum. Çünkü burada iyi bir taraftar, saha ve hava var. Bu takımın ligde başarılı olmasını isterim. Çünkü, buraya futbol yakışıyor. Tabi kolay bir lig değil. Her takımın sıkıntıları var. Her takımın ne olacağı belli değil”

TOLGAY YORUMU
Tolgay Arslan’ın veda mesajında kendisine teşekkür etmemesi ve arma ile ilgili açıklamasıyla ilgili soru üzerine Şenol Güneş, Tolgay'ın yaklaşık iki ay takımla birlikte olmadığını söyledi.

Tolgay’ın iyi bir insan olduğunu dile getiren Güneş, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Tolgay’ın iyi düşünceleri var. Bunları bazen yanlış kullansa bile takımı adına savaşan bir oyuncu. Bana teşekkür etmesine gerek yok. Olmayan şeyden sorun çıkarmaya çalışıyorsunuz. Bunlar çirken şeyler, yapmayın. Tolgay'la düğünde görüştük, sorun yok. Oyuncumu seviyorum. Gidene de üzülürüm, gelene de sevinirim. Ama gidenin de başarılı olmasını isterim. Tolgay'ın da gittiği takımda başarılı olacağına inanıyorum. Onu seviyorum, bütün oyuncularımı seviyorum, hatalarıyla sevaplarıyla. Gülü seven dikenine katlanır. Gülü değerli kılan o dikenidir. Dikensiz gül istiyorsunuz, hiçbir yerde yok.”

Tolgay Arslan: Beşiktaş armasını öpmedim

Antalyaspor Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti

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Kaynak : DHA

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