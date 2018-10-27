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Şenol Güneş'ten flaş Karius kararı

Şenol Güneş'ten flaş Karius kararı

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş’ten ciddi şekilde uyarı alan Larius Karius, Rizespor’a karşı şansını iyi kullanmazsa yedeğe düşecek.

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Eklenme Tarihi: 27-10-2018 13:30 - Güncelleme: 27-10-2018 13:30

Beşiktaş'a kariyerinde temiz bir sayfa açmak için gelen Karius, Bursa deplasmanında yaptığı iyi başlangıcın ardından taraftarın gönlünü kazanmıştı. Ancak son haftalarda üst üste yediği hatalı goller nedeniyle boy hedefi ne dönüştü. 

KARİUS'A SON ŞANS
O da birçok oyuncu gibi Genk maçından sonra ıslıklanan isimler arasında yerini aldı. Teknik Direktör Şenol Güneş’in de Karius’un performansından memnun olmadığı öğrenildi. Alman fi le bekçisinin yaşadığı düşüşü, özel hayatındaki düzensizliğe bağlayan Güneş’in, Rizespor karşısında da bu oyuncuya şans vereceği öğrenildi.

YEDEĞE DÜŞECEK
Ancak bu şansı iyi kullanmazsa Karius’un kulübeye gitme ihtimalinin güçlü olduğu belirtildi. Alman fi le bekçisi sosyal medyadaki paylaşımları yüzünden ağır eleştiriler almış, kendi ülkesinde bile alay konusu olmuştu. Loris Karius’un son dönemde sosyal medyada paylaşım yapmaması da dikkat çekiyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • cenk 27 Ekim 2018 14:46 Bu adamın ölüsü Tolga'dan iyidir ! Şenol Güneş yanlış üstüne yanlış yaptığı kadro oynamalarında bir yanlış daha yapmış olacak ! Herkes bunu böyle bilsin!

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