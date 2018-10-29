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Şenol Güneş'ten Beşiktaş taraftarına mesaj!

Şenol Güneş'ten Beşiktaş taraftarına mesaj!

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Ç. Rizespor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Taraftara seslenen Güneş, "Biz gelip geçiciyiz, taraftar ile mesaj veriyorsun taraftara. Şahsıma olan desteğe teşekküler ama saha içindekileri de ayrımcılığa düşmeden desteklesinler" dedi.

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Eklenme Tarihi: 29-10-2018 23:02 - Güncelleme: 29-10-2018 23:02

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 4-1 kazandıkları Ç. Rizespor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

"Bizim için de, takım için de taraftar müşteridir. Taraftar takımın sembolü ve gururudur. Hepimiz gelip geçiciyiz, taraftar ile bir mesaj veriyorsun kamuoyuna. Şahsıma ilgi için teşekkür ediyorum ama daha çok sahnede olan oyuncularıma istiyorum.

Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı golleri ve geniş özeti

"TARAFTAR-OYUNCU İLİŞKİSİ DAHA İYİ OLSUN"

Hafta içi kötü oynadığımız bir maç vardı. Oyun olarak sıkınıtılarımız vardı. Kısmen eksiklerimiz vardı. Taraftar oyuncu ilişkisinin daha iyi olmasını istiyordum. Kısmen oldu. Bu takıma destek veren taraftar, morali veren taraftar. Sahada hata yapsalar bile bunlar bizim oyuncumuz. Biz birlikte başarıyı elde eden bir takımız, o yüzden ayrıma düşmemeliyiz.

"AYRIMCILIK OLMAMASI GEREKİYOR"

Sonuçlar kötü gittiği zaman herkesin morali bozuluyor. Üzülmemek için, daha mutlu olmak için daha el ele vermek gerekiyor. Bizim de görevimiz onlara layık bir oyun oynayıp sonuçlar almak. Biz taraftarımızla birlikte başarıyı hedefliyoruz. Ayrımcılık olmaması gerekiyor. Bunun için de sahadaki sonuçların iyi olması lazım. Kötü sonuçta herkesin morali bozulur. Biz de üzülüyoruz.

"BİR TEK KAYBIMIZ RICARDO OLDU"

Daha farklı da bitebilirdi ama pozisyon veren takım olarak eksiklerimiz var. Sarı kart sebebiyle hiçbir oyuncuyu kaybetmek istemiyorduk, Ricardo'dan beklemiyordum. Bir tek kaybımız kart olarak Ricardo oldu.

"MUSTAFA İYİYDİ, OLUMLUYDU"

Mustafa çalışıyor, fizik olarak dalgalanma geçirdi. Ortaya girip oradan hücuma gelmesini iyi yapabilecek bir oyuncu. Oyun anlayışı anlamında ama biraz orta sahada eksik kaldık, bu da normal. Mustafa iyiydi, olumluydu. Şans faktörünü verince değerlendirmek lazım."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • misafir 29 Ekim 2018 23:12 Beyefendi Quarızmadan o hareketi beklemiyor imiş. Hoca sen böyle söylersen, o bu hareketi yapmaya devam eder.

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