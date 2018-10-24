Şenol Güneş'le Fikret Orman'dan iddialara yanıt

Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Genk maçı öncesi sıcak kulüp başkanı Fikret Orman ve teknik direktör Şenol Güneş, ortak basın toplantısı düzenliyor. Toplantı saat 14.30'da başladı.

İkilinin bu toplantıda son günlerde medyada yer alan bazı haberlere ve iddialara cevap veriyor.

İşte Fikret Orman'ın konuşmalarından satır başları...- Günlerdir medyada ve kamuoyunda bir sürü haberler geziniyor hocamızla, oyuncularımızla alakalı. Aslında epey bir zamandır hocayla benim aramda soğukluk, birbirimizi istemediğimiz, ayrılma sürecine geldiğimiz konuşuldu. Bu bir türlü ortadan kalkmıyor.

- Epey zamandır Şenol Hoca'yla aramızda soğukluklar olduğu konuşuldu. Kimin ne soracağı varsa burada bizde sorsun da, ben de hocamız da açıklığıyla cevap verelim.

- 2012'de ilk geldiğimiz sene değerli hocamız Trabzonspor'da çalışıyordu. Sezon bittiğinde hocamızla görüşmek istedim, olabilir mi diye, olmadı. Hocayla çalışma isteğimiz çok eskiden geliyor. Şenol Abi'yi tanıdığımda 1980'lerdi. O yıllardan beri birbirimize sevgimiz ve saygımız var.

''ARAMIZDA BÖYLE BİR KONUŞMA GEÇMEDİ''- 3.5 seneyi geride bıraktık Şenol Hoca ile. Çalışma isteğimiz çok eskiden beri gelen bir süreç. Ben Şenol Abi'yi tanıdığımda 1980 senesiydi, 12 yaşındaydım. Şenol Hoca da Trabzonspor'un kaptanıydı. O zamandan beri gelen bir diyaloğumuz var. Çalıştığımız 3.5 sene içinde Şenol Hoca bir gün bize gelip 'Paramı ödeyin, paramı istiyorum' demedi. Aramızda böyle bir konuşma hiç geçmedi.

''HOCAMIZI PARAGÖZ YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR''- Hocamızı kamuoyu önünde paragöz yapmaya çalışıyorlar. Kontratı yaparken de uzatırken de hocamızla aramızda para konusu geçmedi. Hocamız benden sadece oyuncuların paralarını zamanında almasını istemiştir. Transfer yapacağımız zaman da, "Aman transfer yapmayın, önce mevcut oyuncularımızın parasını ödeyelim" demiştir.

  • Spor 24 Ekim 2018 14:55
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