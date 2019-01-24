Şenol Güneş'in gönlü razı değil! Beşiktaş'ta Quaresma'ya onay çıktı

Beşiktaş’ın mali olarak sıkıntı yaşaması sebebiyle kulüpten ayrılma kararı veren Quaresma’ya, yönetimden onay çıktı. Ayrıca Ricardo Quaresma'nın eşi çocuklarıyla İstanbul'dan ayrıldı. Teknik direktör Şenol Güneş, Portekizli futbolcunun takımda kalmasını istiyordu.

Quaresma'nın ardından kadrosuna mutlaka bir kanat oyuncusu katacak olan Beşiktaş’ın, Tottemham forması giyen Kevın N'kouduo için girişimlerde bulunacağı kaydediliyor.

ERZURUM SON MAÇI

Beşiktaş’ın mali olarak sıkıntı yaşaması sebebiyle kulüpten ayrılma kararı veren Quaresma’ya, yönetimden onay çıktı. Portekizli futbolcunun yarınki Erzurumspor maçıyla son kez Siyah-Beyazlı formayı giymesi ve sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Porto’ya gitmesi bekleniyor.

23 MAÇ 3 GOL 12 ASİST

Beşiktaş'ın 2015 yazında Portekiz'den 1.2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği 35 yaşındaki oyuncu bu sezon siyah beyazlı formayla çıktığı 23 resmi maçta 3 gol atıp 12 asist yaptı.

Quaresma: Her şeyden önce ailem HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN