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Şenol Güneş'i kızdıran soru! 'Ne faturası?'

Şenol Güneş'i kızdıran soru! 'Ne faturası?'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Medipol Başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adama ortamı gerginleştiren bir de soru soruldu.

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Eklenme Tarihi: 03-11-2018 23:35 - Güncelleme: 03-11-2018 23:35

Başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulunan Şenol Güneş basın mensuplarının sorduğu mağlubiyetin faturasını kime kesersiniz sorusuna çok kızdı.

Karşılaşmayı değerlendiren Şenol Güneş, "Maça iyi başladık, pozisyonlar bulduk. Atabileceğimiz golü atamadık. Olmayacak pozisyonda gol yedik. Alçak bir yere top düştü, yiyeceğimiz bir gol değildi. Oyuna bakarsan, oyun üstünlüğümüz sonuca yansımadı. Rakipten daha fazla pozisyona girdik ama atamadık. Hücumda daha iyi olabilirdik ama ne olursa olsun bütün bunlar maçı kaybetmemizin nedeni olamaz." dedi.

"Mağlubiyetin faturasını kime keseceksiniz?" şeklindeki soruya tepki gösteren Şenol Güneş, "Ne faturası? İş hayatı değil ki burası, fatura iş hayatında ödenir, Futbol hatalar oyunudur. Oyuncular elinden geleni yaptı. oyun üstünlüğü bazen skora yansımaz, bu maçta da o oldu. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 04 Kasım 2018 00:03 Yav he he ... Şenol hoca bırak artık , zamanı geldi.

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