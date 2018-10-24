Şenol Güneş'i kızdıran soru: Aldıkları paraları devlete bağışlasınlar

Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Genk maçı öncesi sıcak kulüp başkanı Fikret Orman ve teknik direktör Şenol Güneş, ortak basın toplantısı düzenledi. Şenol Güneş, ''Beşiktaş'ta olmaktan mutluyum, başkan da benden mutlu.'' dedi. Fikret Orman ise ''Hocamızı kamuoyu önünde paragöz yapmaya çalışıyorlar. Kontratı yaparken de uzatırken de hocamızla aramızda para konusu geçmedi. Beşiktaş'ın başkanının hocasına güven problemi yoktur, hocasının da başkanına yoktur.'' ifadelerini kullandı.

ŞENOL GÜNEŞ: ALDIKLARI PARALARI DEVLETE BAĞIŞLASINLARBir muhabirin ''Sizi para üzerinden eleştiren yorumcular kendi televizyonlarında oturduğu yerden konuşuyorlar ama burada toplantıda değiller.'' sorusu Şenol Güneş'i kızdırdı. ''Para alıp yorum yapanlar biraz daha dikkatli olsun'' diyen Şenol Güneş, ''Madem televizyondaki yorumcular krizi düşünüyor bu kadar aldıkları paraları kurumlarından almasınlar devlete bağışlasınlar. Ben de bir yıllık ücretimi bağışlayacağım. Ben Beşiktaş'ta mutluyum diyorum. Gereksiz bir gündem. Sezon sonu oturur konuşuruz. Ben buraya çakılı kalmayacağım. Yaşım belli, ömrüm belli. Beşiktaş'tan nice antrenörler geçti. Spekülasyonlar gereksiz. Para almadığımı söylüyor başkan, ben almadığımı söylemiyorum. Bu sorun oluyor.'' şeklinde konuştu.

İşte Fikret Orman'ın konuşmalarından satır başları...

''ARAMIZDA BÖYLE BİR KONUŞMA GEÇMEDİ''- 3.5 seneyi geride bıraktık Şenol Hoca ile. Çalışma isteğimiz çok eskiden beri gelen bir süreç. Ben Şenol Abi'yi tanıdığımda 1980 senesiydi, 12 yaşındaydım. Şenol Hoca da Trabzonspor'un kaptanıydı. O zamandan beri gelen bir diyaloğumuz var. Çalıştığımız 3.5 sene içinde Şenol Hoca bir gün bize gelip 'Paramı ödeyin, paramı istiyorum' demedi. Aramızda böyle bir konuşma hiç geçmedi.

''HOCAMIZI PARAGÖZ YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR''- Hocamızı kamuoyu önünde paragöz yapmaya çalışıyorlar. Kontratı yaparken de uzatırken de hocamızla aramızda para konusu geçmedi. Hocamız benden sadece oyuncuların paralarını zamanında almasını istemiştir. Transfer yapacağımız zaman da, "Aman transfer yapmayın, önce mevcut oyuncularımızın parasını ödeyelim" demiştir. Bunun haricinde kendisi paradan bahsetmemiştir.

''ÖNÜMÜDEKİ GÜNLERDE ÖDEME YAPACAĞIZ''- Geçen sene ile alakalı ödemelerimizi Ağustos ayının sonu itibarıyla yaptık. Bu seneyle alakalı da hocamıza bir ödeme yapmadık, önümüzdeki günlerde ödemeyi yapacağız.

''GÜNEŞLİ GÜNLER GELECEK''- Ortada bir başarılık varsa bundan kurtulamayız. Bizim görevimiz işimizi iyi yapmak. Evet, güneşli günler görmüyoruz. Hava da kapalı. Ama yarın güneşli günler gelecek.

MİLLİ TAKIM KONUSU- Hocamız milli takıma gitmek istiyor deniyor. 1.5 senedir bir mevzu. O zaman yeni sözleşme uzatmıştık. İkisini beraber yönetmesine müsaade etmedik. Hoca da "Ben milli takımı istiyorum" demedi. "Aklım orada kaldı" demedi. Ben de sordum. Hocamız için "Mutsuz" deniyor, ben de mutsuzum. İşimiz taraftarı mutlu etmek. Çözecek kişiler de biziz. Başarısızlık varsa ekibiz ve hepimizindir. İşimizi iyi yapmak zorundayız. Geçen sene de Bayern'i geçmemiz lazımdı, kupayı da almamız lazımdı.

''TEK DERDİMİZ ŞAMPİYON OLMAK''- Arkasındayız, yanındayız, önündeyiz, en sevmediğim laflardır. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş burada oturuyor. Biz de işimize bakıyoruz. Bizim tek derdimiz kupaları almak ve başarılı olmaktır. Bütün vizyonumuz bunun üzerine kurulmuştur. Hoca göndermeye çalışılıyor deniyor. Tek derdimiz şampiyon olmak. Başarılı olmak istiyoruz. Arada tartışmalar, farklı düşünceler olabilir, her ailede olur. 3.5 senelik ilişkide farklı şeyler olur ama herkesin iş yerinde de oluyor. Biz de işimizi yapıyoruz.

''MALİ OLARAK EN İYİSİ BİZİZ''- Geçen sene 4. olduk. Mali sıkıntılar bildiğiniz şeyler. Borçlanma eskiden var. Sıkıntılar olabilir ama Beşiktaş, Avrupa'dan lisans alıyor. Ödeme yapmazsa lisans alamaz. Mali olarak en iyi durumda olan biziz başkanlar da bunu diyor. Tabi mazeretimiz para olamaz. İhtarname çekenler oluyor mu? Oluyor. Beşiktaş'ta bu gibi olaylarda, zaman içinde kontrat yenilemeye geldiği zaman yenilemeyiz, yollarımızı ayırırız. Biz, kültürümüzle ve bizle beraber olmak isteyenlerle yola devam edeceğiz.

''BEŞİKTAŞ BAŞKANININ HOCASINA GÜVEN PROBLEMİ YOKTUR''- Beşiktaş Yönetim Kurulu'nun görev süresi 2019'da bitiyor. 2019 geldiğinde, Şenol hocamızla tekrar otururuz. Beşiktaş'ın başkanının hocasına güven problemi yoktur, hocasının da başkanına yoktur. Mayıs ayında seçim var birileriyle fikir ayrılığı yaşarsak yolları ayırırız ya da istifa eder. Guti'nin Real Madrid'e gideceği konusunda bize bir şey gelmedi. Real Madrid'e giderse de mutlu oluruz.