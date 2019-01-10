Şenol Güneş'e 3 yıllık kontrat teklifine şok yanıt

Basın mensuplarıyla sohbet toplantısında konuşan Beşiktaş 2. Başkanı Serdal Adalı, teknik direktör Şenol Güneş'e yapılan teklifin detaylandırını anlattı.

Adalı, "Şenol Güneş hocamıza çok inanıyoruz. Biz ona üç senelik senelik bir teklifte teklifte bulunduk. Onunla devam etmeyi çok istiyoruz. Hocamızın cevabını bekliyoruz. Kendisi teşekkür etti, böyle bir teklif için. 'Sezon sonuna bir görelim' dedi. 'Seçim var' dedi.

''HOCAMIZ SAĞ BEK İSTİYOR''

Adalı, ''Elbette Beşiktaş’a önemli futbolcular alınmalı ama artık alt yapıya yerli gençlere de yatırım yapacağız. Sağ bekle transferi kapatmayı düşünüyoruz. Hocamız bir sağ bek istiyor. Giden olursa o zaman bakarız fakat resmi bir teklif gelmedi kimseye” diye konuştu.