Şenol Güneş ve yerli futbolcular TL'ye geçti!

Uzun süredir yerli futbolcuların ve teknik kadronun maaşları üzerinde çalışan Beşiktaş yönetimi, kur konusunda kararını verdi.

Ekim ayından itibaren maaşlarını TL olarak alacak olan yerli futbolcular ve teknik heyetin yaklaşık yüzde 20 gelir kaybı yaşadığı öğrenildi.

YENİ ÜCRETLER

Euro kurunu 5.40'a sabitleyen yönetimin yerlilere vereceği yeni ücretler şu şekilde:

Şenol Güneş: Yeni maaşı 13.500 milyon TL (Eski maaşı 16. 279 milyon TL)

Oğuzhan Özyakup: Yeni maaşı 10.800 milyon TL (Eski maaşı 13 milyon TL)

Tolgay Arslan: Yeni maaşı 9.720 milyon TL (Eski maaşı 11.721 milyon TL)

Gökhan Töre: Yeni maaşı 9.720 milyon TL (Eski maaşı 11.721 milyon TL)

Caner Erkin: Yeni maaşı 9.450 milyon TL (Eski maaşı 11.395 milyon TL)

Gökhan Gönül: Yeni maaşı 9.180 milyon TL (Eski maaşı 11 milyon TL)

Mustafa Pektemek: Yeni maaşı 9.180 milyon TL (Eski maaşı 11 milyon TL)

Tolga Zengin: Yeni maaşı 4.480 milyon TL (Eski maaşı 7.814 milyon TL)

Necip Uysal: Yeni maaşı 5.940 milyon TL (Eski maaşı 7.163 milyon TL)

Dorukhan Toköz: Yeni maaşı 3.240 milyon TL (Eski maaşı 3.907 milyon TL)

Güven Yalçın: Yeni maaşı 2.160 milyon TL (Eski maaşı 2.604 milyon TL)

Utku Yuvakuran: Yeni maaşı 1.350 milyon TL (Eski maaşı 1.627 milyon TL)

Ersin Destanoğlu: Yeni maaşı 1.350 milyon TL (Eski maaşı 1.627 milyon TL)

Fatih Aksoy: Yeni maaşı 1.350 milyon TL (Eski maaşı 1.627 milyon TL)

Alpay Çelebi: Yeni maaşı 1.350 milyon TL (Eski maaşı 1.627 milyon TL)