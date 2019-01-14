Şenol Güneş onayı verdi! Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynayacağı Akhisarspor maçının hazırlıklarına başlıyor.
Siyah-beyazlılarda, Tolgay Arslan'ın ardından Antalya kampı kadrosuna dahil edilmeyerek kadro dışı bırakılan Tolga Zengin, Gökhan Töre ve Vagner Love takımla birlikte çalışmayacak.
Siyah-beyazlıların yeni transferi Burak Yılmaz da özel bir çalışma programı dahilinde antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in, tecrübeli oyuncunun kondisyon eksikliğinin kısa sürede giderilmesini planladığı kaydedildi.
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