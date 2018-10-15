Şenol Güneş kalemini kırdı! Milli futbolcu Beşiktaş'tan ayrılıyor

Önceki gün teknik direktör Şenol Güneş tarafından idmandan kovulan yıldız oyuncu eski günlerini aratıyor. Yıldız oyuncunun 2015'te 15 milyon euro olan değeri bugün 3 milyon euroya kadar düştü. Arda Turan ve Soldado’nun ardından ligde değeri geçen yıla oranla en fazla düşen 3. futbolcu oldu.

GÜNEŞ ONU TERCİH ETMİYOR

Takvim gazetesinde yer alan haberin detaylarında, resmi maçlardaki son golünü ligde 7 Şubat 2016'da Gaziantepspor'a karşı atan Gökhan Töre bu sezon ise ligde sadece 1 dakika forma giydi bilgisine yer veriliyor. 3-2 kaybettikleri Antalya maçının 90. dakikasında Quaresma'nın yerine oyuna giren Gökhan, Şenol Güneş'in tercih etmediği bir oyuncu oldu. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi ön eleme ve grup maçlarında toplam 5 kez forma giyen Gökhan o maçlarda da etkisiz kaldı.

KENDİSİNE KULÜP BULUNMASI İSTENDİ

2015-16'da kazanılan şampiyonlukta pay sahibi olan Gökhan o sezon oynadığı 35 resmi karşılaşmada 6 gol, 7 asistle takımına destek vermişti. Şenol Güneş ile yaşanan gerginlik sonrasında forma şansı bulması zor görünen yıldız oyuncu menajerinden kendisine kulüp bulmasını istedi.

İSPANYA YOLCUSU

Akşam'ın haberine göre, sezon sonunda Siyah-Beyazlı kulüple olan sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki oyuncu, menajerinden devre arası takım bulması konusunda istekte bulundu. Töre’nin menajeri, bazı İspanyol ekipleriyle görüşmeler yaptı. Olumlu geçen görüşmelerin devre arasında netleşmesi bekleniyor.