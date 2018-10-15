Şenol Güneş futbolcularını uyardı! Son raunddaki boksör gibi...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Tedavileri süren Ljajic ve Adriano, Göztepe maçında forma giyemeyecek. Siyah beyazlılarda sakatlıkları süren Ljajic ve Adriano’nun yanı sıra milli takım kamplarına giden futbolcular antrenmana katılmadı. Tedavisine 1 hafta daha devam edilecek Adriano, pazar günü oynanacak Göztepe maçında forma giyemeyecek.

"SON RAUNDDAKİ BOKSÖRLER GİBİ OLMAYIN"

Son haftalarda istediği futbolu sahaya yansıtamadıklarını belirten Şenol Güneş, hızlı bir oyun sergilemek istiyor.

Antrenman sırasında oyuncularının daha mücadeleci ve hızlı oynamayalarını isteyen teknik direktör Şenol Güneş, “Son raunddaki boksörler gibi olmayın. Daha hızlı ve seri olmalıyız” şeklinde uyarması dikkati çekti.