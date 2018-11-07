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Şenol Güneş: 'Bu sezon karşılaştığımız en iyi takım'

Şenol Güneş: 'Bu sezon karşılaştığımız en iyi takım'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi’nde Genk ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısı düzenledi. Güneş, UEFA Avrupa Ligi'nde Genk ile yapacakları maç öncesinde yaptığı açıklamada rakiplerinin karşılaştıkları en iyi takım olduklarını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 07-11-2018 22:20 - Güncelleme: 07-11-2018 22:20

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın deplasmanda Genk ile yapacakları maçı iyi oynayarak kazanmak istediklerini söyledi. Güneş, maçın oynanacağı Genk Arena'da düzenlenen basın toplantısında, rakiplerinin I Grubu'nda lider olduğuna dikkati çekerek, "İlk maçta bizi yenerek avantaj sağladılar. Rakibin iyi olduğunu biliyoruz. Takım oyunu oynayan, hücum özelliği iyi olan ekip, bunu oyun ve skor olarak sahamızda kullandılar, biz de yarın telafi etmek istiyoruz" dedi.

Yarınki karşılaşmada ellerinden geleni yapacaklarını kaydeden Güneş, "Alacağımız iyi sonuç, gruptaki durumumuzu daha aydınlığa çıkarabilir. O yüzden iyi sonuçla dönmek istiyoruz" ifadesini kullandı.

Genk'i oyun tarzı olarak bildiklerini anlatan Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rakibin çok maçını izledik, analizlerini yaptık. Sahadaki oyunun gidişine göre skor değişebiliyor. Dinamik hücum oyunu oynaması önemli değil. Oyunun tüm zamanlarını ve alanı iyi kullanan takım. Takımdaki tüm oyuncular bunu iyi paylaşarak yapıyor. Her an dikkatli olmalıyız. Onların oyununu bozabilirsek ve oyun coşkusunu engelleyebilirsek sonuç lehimize döner."

Takımdaki eksikler konusunda bilgi veren Güneş, "Eksikler belli. Hutchinson ve Güven Yalçın listede yok. Gökhan Gönül, Gökhan Töre ve Adriano'nun sakatlıkları var, bizimle değiller. Bazı oyuncularda da ufak tefek sakatlıklar var, durumlarına yarın karar vereceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Yarın güzel bir maç beklediğini belirten Güneş, "Rakip, sahasında coşkulu oynayan ve hücum özelliği olan bir takım. Elimizden gelen hücumları yapıp, rakibi de engelleyerek iyi sonuç almak istiyoruz" diye konuştu.

"KOLAY GOLLER YEDİK"

Spor Toto Süper Lig'de ve Avrupa'da beklemedikleri puan kayıpları yaşadıklarını anlatan Güneş, şunları söyledi:

"Hem kendi ligimizde hem UEFA liginde kazanabileceğimiz maçlarda puanlar kaybettik. Üç mağlubiyetimiz var. Kolay goller yedik, kolay goller kaçırdık. Malmö maçında da öyle oldu. Sadece Genk, dinamik olmasıyla ve hücum özelliğini iyi kullanmasıyla sonucu lehine çevirdi. Sezon başından beri oynadığımız en iyi takım. Yarın alacağımız iyi sonuç durumu tamamen lehimize çevirebilir. En kötü durumda beraberlik alıp diğer sonuca göre ikinci veya lider çıkma durumumuz olabilir."

Mustafa Pektemek'in performansını değerlendiren Güneş, "Mustafa çalışmayı seven bir oyuncu. Gitme durumu olduğu için ve kadroya giremediğinden dolayı moralsizliği vardı. Gitmediği halde çalışıyordu. Çok takım istedi, gitmeyi arzu etmedi. Vagner Love, Larin, Negredo, forvette sayısal fazlalığımız vardı. Şu anda Mustafa'nın olumsuzluğu yok, yine çalışıyor. Karşılığında üretkenlik olmalı. Vagner Love da çalışıyor. Bizim beklediğimiz neticeye katkı yapmadığı sürece eleştiriler olacaktır" diyerek sözlerini tamamladı.

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