Şenol Güneş Beşiktaş'taki ayrılığı açıkladı: Yüzde 90 gitti

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Güneş, sohbet toplantısında siyah-beyazlı ekipteki son gelişmeler hakkında açıklamalar yaptı. Şenol Güneş, Beşiktaş'ın kendisine sözleşme teklifinde bulunmadığını söyledi. Tecrübeli teknik adam, transfer konusunda şöyle konuştu:



"Transferde dün Vida işi açıldı. Kapanmıştı. Ne olacağı belli olmuyor. Bu saatten sonra alınacak oyuncuyu doğru bulmuyorum. Quaresma % 90 gitti. Yerine o kalitede kimi alacağız? Tolgay'ın anlaşması olmuş. Ben Şener ve Alper’in ikisini de tercih ederim ama oyuncuların anlaşmaları var. Aldığımızı oyuncu, verdiğimiz oyuncudan daha fazla alırsa sıkıntı yaşarız.

''DİAGNE'Yİ HERKES İSTER, MOSES İYİ BİR OYUNCU''

Diagne'yi herkes ister. Fenerbahçe'nin aldığı Moses de iyi bir oyuncu. Ama o paraları verebilecek olsam zaten elimdekileri bırakmam. Serdar Aziz'in bize maliyeti kaç para, ona bakmak lazım. O para olsa Marcelo'yu bırakmazdık. Quaresma yönetimle para konusunu görüşüyor. Ben bu konuda nasıl araya gireyim? Ricardo gitmek istiyor. Benim onunla hoca-oyuncu dışında bir ilişkim yok. Kalmak isterse konuşuruz.



''MUTLU DEĞİLDİ GİTMESİ GEREKİYORDU''

Quaresma ve Babel’in gidişi ile farklı bir oyun ortaya çıkacak. Daha önceki oyun kötü değildi ama belli bir oyun oynamak zorunda kalıyorduk. Babel çok iyi bir oyuncuydu. Mutlu olduğu zaman iyi performans gösterdi. Mutlu değildi, gitmesi gerekiyordu.



TOLGA ZENGİN VE ORKAN ÇIKAR KONUSU

Orkan Çınar’ı beni istedim. Fakat geldikten sonra istediğimiz verimi alamadık.Tolga Zengin ile ilgili 1-2 senedir senedir böyle şeyler konuşuluyordu. Ben kendisi ile bir sıkıntı yaşamadım. Kaptan olduğu için de gitmesini istemedim.

MİLLİ TAKIM'A YEŞİL IŞIK YAKTI

Beşiktaş'tan bana resmi sözleşme teklifi gelmedi. Sözleşmem bitince çalışır mıyım bilemiyorum. Beşiktaş'tan sonra gideceğim en iyi yer Milli Takım olur. Çok fazla oyuncu sattık. Üstelik başarılıyken gittiler. Bu doğru bir şey değil. 5-10 sene kalması lazım başarılı takım ve hocanın. Ama bizde 10 gün sonra ne olacağının garantisi yok.

Burak işini iyi yapacak, biraz acı çekecek belki ama Beşiktaşlılığını gösterecek.Adem Ljajic’in daha hırslı olması lazım.''