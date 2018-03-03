Şengör'ün Kanuni için sarf ettiği sözler planlıymış!

Profesör Celal Şengör dün katıldığı bir programda Kanuni Sultan Süleyman'la ilgili sözleriyle büyük tepki çekmişti. Hakaret içeren sözlerin ardından aynı toplantıda bulunan Habertürk yazarı Fatih Altaylı bugünkü köşesinden durumu kurtarmaya çalıştı.

Altaylı, Prof. Dr. Celal Şengör'ün "Piri Reis'in hayatındaki en büyük talihsizliği Kanuni Sultan Süleyman gibi bir salağın zamanında doğmuş olmasıdır" açıklamasının planlı yapıldığını iddia etti.

'SEN ABUK SUBUK LAF ETMEZSEN HABER OLMAZ'

Prof. Dr. Celal Şengör'ün, Ptolemaios Atlası'nın tıpkıbasımının tanıtım toplantısında "Ne dersin Fatih, medyamız bu tanıtıma ilgi gösterir mi? Çok önemli bir iş bu" dediğini aktaran Fatih Altaylı, "Sen abuk sabuk bir laf etmezsen haber bile olmaz emin ol" dediğini belirtti.

Altaylı, "Ertesi gün Ptolemaios Atlası'ndan iki kelime bahsedenler, Celal Şengör'ün 'attığı oltayı' yutarak, sadece ve sadece basının anlayışını test etmek için kullandığı tek kelime üzerinden haber yapıyorlar" diye yazdı.

'TESTİMİZ BAŞARILI OLDU'

Altaylı, "Sabah beni arayan Celal Şengör, 'Testimiz başarılı oldu. Türk basınının haber anlayışının ne olduğunu bilimsel olarak ortaya çıkardık' diyor" ifadelerini kullandı.

Altaylı'nın "Türk basınına bilimsel test" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

...kitabın basın tanıtımını yapıyoruz.

Tanıtım öncesi Celal Şengör, "Ne dersin Fatih, medyamız bu tanıtıma ilgi gösterir mi? Çok önemli bir iş bu" diyor.

Ben de Celal'e, "Sen abuk sabuk bir laf etmezsen haber bile olmaz emin ol" diyorum.

Prof. Celal Şengör, uzun uzun kitabın önemini, değerini anlatıyor, Fatih Sultan Mehmed'den uzun uzun övgü dolu sözlerle bahsediyor ardından ben Cumhuriyet döneminde Topkapı Sarayı'nda bulunan Piri Reis haritasına getiriyorum sözü.

Ve Celal Şengör, Piri Reis haritasının ne kadar değerli olduğunu anlatırken, "Eğer o harita Fatih Sultan Mehmed zamanında çizilmiş olsaydı, Piri Reis o haritayı Fatih'e getirseydi, Osmanlı İmparatorluğu bambaşka bir yöne giderdi, ama Kanuni salak olduğu için bu haritanın önemini anlamadı. Eğer anlayıp dünyanın nasıl değiştiğini görseydi, Osmanlı yıkılmazdı, bugün hâlâ dünyanın en büyük devleti olurduk"diyor.

Ve masanın altından bana bir tekme atıyor. "Bu cümlem haber olur herhalde" demek için. Ve yanılmıyoruz. Ertesi gün Ptolemaios Atlası'ndan iki kelime bahsedenler, Celal Şengör'ün "attığı oltayı" yutarak, sadece ve sadece basının anlayışını test etmek için kullandığı tek kelime üzerinden haber yapıyorlar.

Sabah beni arayan Celal Şengör, "Testimiz başarılı oldu. Türk basınının haber anlayışının ne olduğunu bilimsel olarak ortaya çıkardık" diyor.

Giyotinin altına uzattığı boynunu bilimsel deney yapmak için kullanan bilim adamı Lavoisier gibi. Vurun Celal'e ama en azından Ptolemaios Atlası'ndan da biraz bahsedin. Çok önemli çünkü."