Şengör; Türkiye, benim gördüğüm en ilkel ülkelerden biridir

Organ bağışı karşıtı sözler söylediği iddiasıyla tepki çeken Prof. Dr. Celal Şengör, hem sözlerine açıklık getirdi hem de yeni çarpıcı ifadeler kullandı.

Şengör; Türkiye, benim gördüğüm en ilkel ülkelerden biridir

Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Prof. Celal Şengör, organ bağışıyla ilgili sözlerinin medya tarafından çarpıtıldığını ileri sürdü...

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Şengör; Türkiye, benim gördüğüm en ilkel ülkelerden biridir

Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Prof. Celal Şengör, organ bağışıyla ilgili sözlerinin medya tarafından çarpıtıldığını ileri sürdü. Şengör ayrıca, "Türkiye'de bikini giyilmesi, Mercedes'e binilmesi burayı ileri bir ülke yapmıyor. Türkiye Afganistan’dır, benim gördüğüm en ilkel ülkelerden biridir" dedi.

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Şengör; Türkiye, benim gördüğüm en ilkel ülkelerden biridir

odatv.com da yayınlanan habere göre; Organ bağışı karşıtı sözler söylediği iddiasıyla tepki çeken Prof. Dr. Celal Şengör, hem sözlerine açıklık getirdi hem de yeni çarpıcı ifadeler kullandı. Halk TV'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Şimdiki Zaman programına konuk olan Şengör'ün organ bağışı ile ilgili "Taraftar değilim. Elin dangalağına verip onu yaşatmanın anlamı yok ama araştırma yapacaklarsa istedikleri gibi kullansınlar. Araştırma çok mühim. Ben duyuyorum osteoloji dersi için iskelet bulamıyorlar" sözleri, organ bağışına karşıtı olduğu iddiasıyla basında yer aldı.

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Şengör; Türkiye, benim gördüğüm en ilkel ülkelerden biridir

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Prof. Şengör, sözlerinin tamamının dinlendiğinde organ bağışı karşıtlığını içermediğini belirtti. "Ben organ bağışına taraftarım, çok hoş bir şey, buna mukabil cesetlerin gömülmesi aptalca bir şey" diyen Şengör, "Benim vüducum, parazit halinde yaşayan bir insana verilmesindense araştırma için kullanılması daha doğru olur. Biz her insanı kutsal addediyoruz, ben öyle addetmiyorum kardeşim" diye konuştu.

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