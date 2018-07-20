Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, Adnan Oktar'a düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında bulunan ünlü oyuncu Şener Şen'in yeğeni Aslı Süme Efeoğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ASLI SÜME EFEOĞLU KİMDİR?
Aslı Süme Efeoğlu'nun 24 yıldır Adnan Oktar'ın yanında olduğu biliniyor. Notre Dame de Sion kolejinde okuyan Aslı Süme Efeoğlu, İstanbul Üniversitesi'nde Çalışma Ekonomisi bölümünü bitirmişti. Şener Şen, Aslı Süme Efeoğlu'nun dayısıdır.
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