Senem Kuyucuoğlu aslen nerelidir kimdir uyuşturucu batağındaydı son haline bakın

Uyuşturucu batağına saplanıp, kendini bu bataktan çıkaran isimlerden biri olan 2009 Türkiye 2. Güzeli Senem Kuyucuoğlu, kendine yeni bir hayat seçti. Ekranlardan da elini eteğini çeken Senem Kuyucuoğlu artık garsonluk yapıyor.

Senem Kuyucuoğlu, 22 Eylül 1990 tarihinde İzmir‘de doğmuştur. Babası İrfan Kuyucuoğlu, annesinin adı Nergis Kuyucuoğlu’dur. Gülşah Akpak adında bir ablası vardır. 8 yaşındayken anne babası ayrılmış.

14 yaşında modelliğe başladı. 2006 yılında Deniz Akkaya ile Top Model Türkiye yarışmasında ikinci oldu. 2007 yılında “Best Model of Turkey” yarışmasında “Türkiye’nin en iyi modeli” seçildi. 2007 yılında da “Best Model of the World” yarışmasına Türkiye adına katıldı ve “Dünyanın en iyi ikinci modeli” seçildi.

Çeşitli defile ve organizasyonlarda yer aldı. Mart 2009 ayından itibaren Fashion One TV‘de program yaptı. Aynı kanalda “Moda Polisi” adlı moda programını sundu.

Nisan 2009 ayında “Miss Turkey 2009” yarışmasına katılarak ikinci oldu. 24 Ağustos 2009’da Bahamalar’da yapılan Kâinat Güzellik Yarışmasında Türkiye’yi temsil etti.

Senem Kuyucuoğlu, Hakan Meriçliler ile birlikte oldu. Amerika’ya gitti uzun süre orada yaşadı.

UYUŞTURUCU BATAĞINDA; Senem Kuyucuoğlu'nun adı daha sonra uyuşturucu ile anılmaya başladı. Uyuşturucu partilerinden görüntüleri basına sızan Senem Kuyucuoğlu, kendisine uyuşturucu veren kişinin Tolga Karel olduğunu söylemişti.

YENİ BİR HAYAT; Uzun bir süreden sonra görüntülenen Senem Kuyucuoğlu, bir cafe garsonluk yapıyor.

Uyuşturucu batağına saplanmıştı! Türkiye eski güzeli garson oldu HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN