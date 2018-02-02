Senegalliler Rihanna'yı ülkelerinde istemiyor!

Bildiride "Uçağının önünde gösteri yapacağız. Gerekirse parlamentoya, içişleri bakanına ya da devlet başkanına gideceğiz" ifadeleri kullanıldı. Konferansa Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall’in de katılması bekleniyor.Temmuz ayında Macron ile Paris’te görüşen Rihanna, Afrika’da bir faaliyete imza atacaklarını duyurmuştu.