Senegalliler Rihanna'yı ülkelerinde istemiyor!

Senegalliler Rihanna'yı ülkelerinde istemiyor!

Sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, yarın başkentte düzenlenecek toplantıya katılacak ABD'li şarkıcı Rihanna'yı ülkelerinde istemediklerini açıkladı. Senegal'de yaklaşık 30 sivil toplum kuruluşunun (STK) temsilcileri ortak bildiri yayımlayarak, ABD'li pop şarkıcısı Rihanna'yı ülkelerinde görmek istemediklerini açıkladı.

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Senegalliler Rihanna'yı ülkelerinde istemiyor!

STK'ların temsilcileri, ortak bildiride başkent Dakar’da yarın düzenlenecek Eğitim için Küresel Ortaklık Konferansı'na katılacak şarkıcı Rihanna’yı ülkede istemediklerini ilan etti. Yetkililerden, şarkıcının ziyaretini iptal etmesini isteyen temsilciler, Masonik tarikat İlluminati üyesi olmakla suçladıkları Rihanna’nın Senegal’in sosyo-kültürel değerlerine tehdit oluşturduğunu ileri sürdü.

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Senegalliler Rihanna'yı ülkelerinde istemiyor!

Bildiride "Uçağının önünde gösteri yapacağız. Gerekirse parlamentoya, içişleri bakanına ya da devlet başkanına gideceğiz" ifadeleri kullanıldı. Konferansa Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall’in de katılması bekleniyor.Temmuz ayında Macron ile Paris’te görüşen Rihanna, Afrika’da bir faaliyete imza atacaklarını duyurmuştu.

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Senegalliler Rihanna'yı ülkelerinde istemiyor!

Şarkıcı Rihanna, 24 Haziran'da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Macron'dan eğitim için fon ayırmasını istemişti. Sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, yarın başkentte düzenlenecek toplantıya katılacak ABD'li şarkıcı Rihanna'yı ülkelerinde istemediklerini açıkladı.Senegal'de yaklaşık 30 sivil toplum kuruluşunun (STK) temsilcileri ortak bildiri yayımlayarak, ABD'li pop şarkıcısı Rihanna'yı ülkelerinde görmek istemediklerini açıkladı.

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