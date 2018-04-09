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Sen neymişsin be Tosun! Suç makinası çıktı resmen

Sen neymişsin be Tosun! Suç makinası çıktı resmen

Çiftlik Bank'ın frirarı CEO’su Mehmet Aydın’ın, ‘hırsızlık’, ‘şantaj’ ve ‘uyuşturucu’dan 13 suç kaydı çıktı. İlk kayıt ise dolandırıcılık ve hileli iflas. Saadet zinciri Detay Maxinet’ten de Aydın’ın hesabına farklı tarihlerde 5 milyon 96 bin TL gönderildiği anlaşıldı.

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Eklenme Tarihi: 09-04-2018 09:22 - Güncelleme: 09-04-2018 09:22

Aslen Giresunlu olan 27 yaşındaki Mehmet Aydın, Bursa Nilüfer’de doğup büyüdü. Bundan sadece 5 yıl öncesine kadar Bursa’nın lüks restoranlarından birinde işçi olarak çalışıyordu. Kısa süreliğine çalıştığı restoranda SGK girişi yapılan Aydın, işten ayrıldıktan sonra İstanbul Beykoz’da yaşamaya başladı ve Çiftlik Bank’ın temelini burada attı. Oyun olarak başlayan Çiftlik Bank, daha sonra yüz binlerce kullanıcısı olan bir ‘yatırım aracı’ haline dönüştü. Yatırılan paralarla çeşitli hayvanlar satın alan ve para kazandırmayı vaat eden Çiftlik Bank popüler hale geldi; kısa sürede dev bir okyanusa dönüştü. Şirketi 2017’nin ocak ayında devralan Aydın, ağına düşürdüğü yaklaşık 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 TL topladı.

EN SON 24 OCAK'TA UÇAĞA BİNİP KAÇTI
Birçok ilde kurulan çiftlikler sosyal medyada hızla yayılınca Çiftlik Bank ve Ceo Mehmet Aydın Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) radarına takıldı. Franchise sistemi üzerinden saadet zinciri ve ponzi sistemi kurduğu iddiaları üzerine SPK inceleme başlatınca Aydın 9 Ocak 2018’de üye alımını durdurduğunu ilan etti. Binlerce kişi yatırdıkları paralarını geri alamayınca dolandırıldığını anlayıp soluğu şirket ve tesislerin önünde aldı ancak hiçbiri muhatap bulamadı. Tüm bunlar yaşanırken, Mehmet Aydın değil şirket binalarında, Türkiye’de dahi değildi. Hayatı boyunca 42 kez yurtdışına giriş-çıkış yaptığı tespit edilen Aydın, son olarak 24 Ocak’ta Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan uçağa bindi ve geri dönmedi.

KABARIK SABIKA KAYDI
Habertürk'te yer alan habere göre; firari şüpheli Mehmet Aydın’ın ilk suça karışma tarihi ise çocukluk yıllarına dayanıyor. Kayıtlara geçen ilk suçları dolandırıcılık ve hileli iflas olmuş. Bursa Başsavcılığı tarafından Aydın hakkında ‘dolandırıcılık’ ve ‘iflas’ suçundan soruşturma başlatıldığı ve GBT kaydı olduğu ortaya çıktı. Aydın’ın ‘açıktan hırsızlık’, ‘kullanmak için uyuşturucu satın alma’, ‘şantaj’, ‘tehdit’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘işyerinden ve kurumdan hırsızlık’, ‘Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet’ dahil toplam 13 suç kaydı bulunuyor.

FETÖ BAĞLANTISI
Mehmet Aydın’ın yıllar içinde kullandığı 2 telefon hattı da incelendi. Aydın’ın son 6 yıl içinde FETÖ soruşturmalarında adı geçen iş insanı, öğretmen ve memurların da aralarında olduğu toplam 11 kişi ile telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Bunların çoğunluğunu kapatılan Bank Asya’da ortak hesap hareketi bulunan kişiler oluşturuyor.

DETAY MAXİNET’TEN 5 MİLYON TL
Çiftlik Bank soruşturması kapsamında Maliye Bakanlığı’ndan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen bir bilgilendirme yazısında da çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Çiftlik Bank’tan sonra ortaya çıkan ve yine saadet zincirine benzer bir oluşum olan Detay Maxinet isimli şirketin, Mehmet Aydın’ın hesabına farklı tarihlerde toplam 5 milyon 96 bin TL gönderdiği anlaşıldı. Bu gelişme üzerine iki yapı arasında bağlantı olabileceği belirtildi. Türkiye genelinde 40 bine yakın üyesi bulunan Detay Maxinet, üyelerine ‘sadece bilgisayarlarını açık bırakarak para kazanabilecekleri bir sistem’ vaat ediyordu. ‘Piramit sistemiyle dolandırıcılık’ soruşturması sürerken, geçen hafta şirketin hesaplarına el konuldu.

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