Sen misin herkese asılan! Karius tekmeyi telefonda yedi

Performansından çok özel hayatıyla gündemde olan ve modellere DM üzerinden mesaj atan Beşiktaşlı kaleci Loris Karius’u, Amerikalı model sevgilisi Daniella Grace terk etti.

Sen misin herkese asılan! Karius tekmeyi telefonda yedi

İngiltere'nin Liverpool takımından Beşiktaş'a transferiyle sadece siyah-beyazlı taraftarı değil Türk kızlarını da mest eden Alman kaleci Loris Karius, gündemden düşmek bilmiyor. Yakışıklılığıyla Kıvanç Tatlıtuğ'a rakip çıkan 25 yaşındaki Alman kaleci, ülkemize adım attığı andan itibaren kızların yakın markajına girdi. Sosyal medya hesabından Türk modelleri mesaj yağmuruna tutan Loris Karius terk edildi.

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Sen misin herkese asılan! Karius tekmeyi telefonda yedi

MODEL SEVGİLİSİ TERK ETTİ: Alman kaleci ile bir süredir birlikte olduğu model sevgilisi Daniella Grace'nin yolları ayrıldı. 28 yaşındaki mankenin Loris Karius'u terk etmesinin sebebi Alman kalecinin çapkınlıkları ve aradaki mesafe. İkilinin Instagram'da birbirlerini takibi bırakması da ayrılığın kanıtı oldu.

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Sen misin herkese asılan! Karius tekmeyi telefonda yedi

İLİŞKİYİ TELEFONDA BİTİRMİŞ: İddiaya göre; Londra’da yaşayan Daniella internet siteleri ve sosyal medya sayesinde sevgilisinin haberlerini takip etmiş. Loris’in sosyal medya fenomeni güzellere ve bazı ünlülere yazdığı DM mesajlarını öğrenmiş. İlişkilerini telefonda bitirmiş.

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Sen misin herkese asılan! Karius tekmeyi telefonda yedi

''ADAM BEKAR İFŞA OLAYI SAÇMA'': Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. sayfa adlı programa konuk olan Dilay Korkmaz, Karius'un sosyal medyadan kendisine mesaj attığını ancak bunu ifşa etmediğini söyledi. Karius'un yakışıklı biri olduğunu ifade eden Dilay Korkmaz şunları söyledi: "Loris Karius, Türkiye'ye ilk geldiğinde bana da DM'den mesaj attı. Ama ben onu ifşa etmedim. Adam bekar sonuçta ifşa olayı saçma geliyor.''

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